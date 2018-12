Opruimen megadrugslab gaat nog dagen duren, duizenden liters grondstoffen uit kelder gehaald

De ontmanteling in Rijen duurt al dagen en is nog lang niet klaar (Foto: Jack Brekelmans)

RIJEN - Het lijkt er steeds meer op dat het drugslab dat in de Vincent van Goghstraat Rijen werd ontdekt deze week het grootste van Brabant is dit jaar. Er blijven maar enorme hoeveelheden liters aan grondstoffen en veel spullen voor de productie van amfetamine naar buiten komen. Een van de verdachten is een man die eerder veroordeeld is voor een moord in Chaam.

Het drugslab, dat midden in een woonwijk ligt, zat in verschillende gebouwen en in kelders op het terrein van de voormalige leerlooierij. Er werd amfetamine-olie gemaakt. Het eindproduct werd dus niet gemaakt op de locatie.

De politie ontdekte het lab dinsdag. Later bleek pas hoe groot het lab was. "We kwamen een luik tegen en ondergronds was er nog een enorme opslag en veel drugsafval", aldus een politiewoordvoerder. "Het is een van de grootste drugslab van het jaar in Brabant."

De politiewoordvoerder legt uit dat het lab levensgevaarlijk was. "Alles stond dicht bij elkaar. Als het omvalt en er ontstaat een chemische reactie, dan krijg je een brand en misschien een ontploffing. Met huizen op 50 meter afstand, was het erg gevaarlijk."

Nog dagen bezig

De politie verwacht nog dagen bezig te zijn met de ontmanteling. Er staan op dit moment twee vrachtwagentrailers klaar om de spullen af te voeren.

De twee verdachten zijn een vader en een zoon en werden opgepakt. Het pand werd gesloten door de gemeente.

Moord

Een van de verdachten is Freddy T. Die werd eerder veroordeeld voor de maïsmoord in Chaam in 2006. Freddy T. kreeg een lange gevangenisstraf opgelegd voor het ombrengen van de Belgische Marita Schoenmakers (51). T., in 2006 barman in een kroeg in Turnhout, gaf haar een lift naar Nederland. Er ontstond ruzie en hij doodde haar door haar keel door te snijden.

Hij deed dat nadat hij haar eerst had achtergelaten in een maïsveld in Chaam. Hij kwam terug met een mes en pleegde zijn daad.