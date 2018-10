'Ze hebben een bom naast ons geplaatst', omwonenden drugslab willen niet dat verdachten terugkeren

LAGE ZWALUWE - "Ze hebben een bom naast ons geplaatst, dat doe je niet!" Ondernemers en bewoners van De Zwingel in Lage Zwaluwe zijn woest op de familie die verdacht wordt van het gigantische xtc-lab in de straat. Wat de omwonenden ook dwarszit, is het gedrag van de familie van de verdachten. "Ze rijden hier met hun Mercedessen door de straat alsof er niets aan de hand is."

Toen op 10 oktober het enorme drugslab werd ontdekt, zijn de eigenaren van het pand direct aangehouden. Uit onderzoek bleek dat de zoon van het stel de gebruiker was van de loods. De 34-jarige man meldde zich afgelopen vrijdag bij de politie. Zijn moeder is vorige week vrijgelaten. De 73-jarige vader zit nog vast.

Bizarre familie

De schrik zit er goed in bij de omwonenden. "Je schrikt je een ongeluk", reageert iemand. "Dit doe je niet. Onze kinderen en kleinkinderen fietsen hier rond", reageert een andere buurtbewoner. "Dat flik je gewoon niet! We zijn echt over de zeik."

De omwonenden gaan ervan uit dat de eigenaren van de loods, het oudere stel, wisten dat hun zoon een drugslab had. "Dat kan bijna niet anders."

"Ik ben heel boos dat ze zoiets flikken", aldus een vrouw. "Je praat niet over de kleine jongens. Als er van die ongure types rondlopen, wil je 's avonds niet meer over straat." Wat haar vooral stoort is het gedrag van de familie. "Het is een bizarre familie. Het gaat zo gemakkelijk. Je hebt iets gedaan wat niet klopt. Je hebt de buurt op het spel gezet. Stel je voor dat die gasflessen ontploft waren, met al die chemicaliën in de buurt. Dan was er van De Zwingel niets meer over geweest."

'Gooi alles dicht!'

De buurt wil absoluut niet dat de familie terugkeert naar De Zwingel. "Ik hoop dat ze hun verdiende loon krijgen." Toch is niet iedereen daar even gerust op. "Straks komen ze hier weer wonen en doen ze net alsof er niets aan de hand is."

De vrouw is inmiddels vrijgelaten. Zij keerde vorige week, tot grote verbazing van de buurt, terug naar haar eigen huis. Overigens verblijft ze nu wel op een andere plek. "Ze zouden beslag moeten leggen op alle huizen en de auto's. Je kunt ze niet harder straffen. Wat er nu gebeurt, ontmoedigt niet. Gooi op z'n minst alles dicht!"

Sluiting in gang gezet

Vooralsnog heeft de politie geen beslag gelegd op de huizen en auto's van de familie. "Maar dat kan in een later stadium altijd nog gebeuren", reageert politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. "Het kan zijn dat de Belastingdienst nog gaat ingrijpen."

De burgemeester van de gemeente Drimmelen, Gert de Kok, wil de loods zo snel mogelijk sluiten. Ook het tuinhuis achter de woning van één van de verdachten moet gesloten worden. Daaronder werd op 10 oktober een hennepkwekerij met honderd planten ontdekt.

De gemeente wacht de onderzoeksresultaten van vandaag af en laat vervolgens een bouwkundig onderzoek uitvoeren. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe de panden op een veilige manier afgesloten kunnen worden. Het sluitingsproces zal zo'n drie tot zes weken duren.