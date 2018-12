Kerstversiering van Puck (83) mag toch blijven hangen van de gemeente: 'We hebben weer iets geleerd'

“De mensen in de buurt vinden het leuk. We moeten voor nu even kijken naar een oplossing en de situatie dan volgend jaar opnieuw bekijken”, aldus Harry Bakker. “We hebben weer iets geleerd”, zo reflecteert hij op het handelen van de gemeente.

Twintig jaar

De kerstshow van Puck en zijn zoon is er al twintig jaar. De versiering hangt niet alleen tegen het huis en in de tuin van de familie Günthardt. De aandrang om er een nog grotere en mooiere lichtshow van te maken, heeft ruimte gekregen in het plantsoentje aan de andere kant van de straat. Met een verlengsnoer, veilig weggeborgen onder rubberen matten, is een brug geslagen naar de overzijde.

Dat ging jarenlang goed, totdat woensdagochtend plotseling iemand van de gemeente aan de voordeur stond. Alle decoratie moest direct weg 'bij gebrek aan vergunning.' Dit tot onvrede van de buurt.