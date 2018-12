GHB-gebruiker met vier messen en bijl aangehouden op station Roosendaal

ROOSENDAAL - Grote consternatie woensdag op het station in Roosendaal. Een man die onder invloed was van vermoedelijk GHB liep daar met een bijl en vier messen rond. De politie heeft de verdachte aangehouden.

De man viel de man op bij beveiligingsmedewerkers van de NS, omdat hij 'afwijkend gedrag' vertoonde in de stationshal. De verdachte die GHB zou hebben gebruikt, vertelde dat hij met de trein wilde reizen.

Rugtas

Toen één van de beveiligers een voorwerp uit de rugtas van de man zag steken, wat leek op een bijl, werd de verdachte gefouilleerd. De man bleek naast de bijl ook nog vier messen op zak te hebben. Waarom hij die bij zich had, is niet bekend. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.