Altena heeft een logo: een kleurige driehoek met golvende lijnen (kijk zelf maar even)

ALMKERK - In het Land van Heusden en Altena is donderdagmiddag het logo onthuld van de nieuwe gemeente Altena. Het logo van vijf bij vier meter werd onthuld op de gevel van het nieuwe gemeentehuis in Almkerk. De onthulling was de laatste officiële handeling van Yves de Boer. Tot en met 31 december nog burgemeester van de gemeente Werkendam.

Geschreven door Rob Bartol

Het logo werd ontworpen door bureau De Perswinkel: ontwerpers Marianne Sijberden en Peter Korsman. Het is een driehoek met lijnen en die lijnen maken een golvende beweging. Marianne Sijberden legt uit wat de achterliggende gedachte is. “Het symboliseert maar één ding en dat is de gemeente Altena. De geografie kun je terugzien, de ligging het eiland maar ook de beweging. De stroming van de regio, de kleuren hoe we die terugzien hier in onze regio.” LEES OOK: Officieel bestaat Altena nog niet, maar in de politiek hebben ze nu al ruzie Het donderdag onthulde Altena-logo, was één van de drie logo’s die het bureau ontworpen had. Een speciale commissie en de drie colleges van de drie gemeenten kozen voor de golvende driehoek.