Honderden arbeidsmigranten voorlopig nog niet gevestigd op camping Zwarte Bergen De gemeenteraad Bergeijk praat over de Zwarte Bergen

BERGEIJK - Camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel wordt voorlopig geen woonoord voor arbeidsmigranten. Het college van Bergeijk gaat eerst onderzoek doen naar huisvesting van de ruim achthonderd arbeidsmigranten in de gemeente, beloofde wethouder Mathijs Kuijken donderdagavond in de gemeenteraad.

Geschreven door Rene van Hoof

Het plan van de nieuwe exploitant van camping de Zwarte Bergen om honderden buitenlandse werknemers te huisvesten op de camping, zorgt voor veel onrust in de gemeente. Tegenstanders verzamelden ruim tweeduizend handtekeningen en gaven die aan burgemeester Callewaert van Bergeijk. Initiatiefnemer Cees Kuijken vertelde tijdens de raadsvergadering niet tegen buitenlanders te zijn, maar wel tegen de komst van grote groepen buitenlandse werknemers op de camping. Onderzoek

De gemeente gaat nu eerst onderzoeken wat voor de ruim achthonderd arbeidsmigranten de beste huisvesting zou kunnen zijn. De migranten leven vaak in slechte omstandigheden. Volgens de fractie van GroenLinks-PvdA zijn het veredelde kippenhokken.





Cees Kuijken is niet tegen arbeidsmigranten maar wil niet dat ze in grote groepen op de camping gaan wonen.

Recreatie

Veel raadsleden zouden graag zien dat de Zwarte Bergen een camping blijft voor vakantiegangers. De nieuwe exploitant ziet daar echter geen brood in. Of er alsnog arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen mogen gaan wonen wordt pas in de loop van volgend jaar duidelijk.