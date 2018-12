Trots en teleurstelling overheersen bij Kozakken Boys na bekeruitschakeling

Vorig jaar werd Kozakken Boys pas na verlenging uitgeschakeld door PEC Zwolle. Nu leek er weer een verlenging in te zitten. Leek, want in minuut 93 ging het mis. Zuur voor de amateurs uit Werkendam. "Hier word je niet vrolijk van", zei doelman Richard Arends kort na de nederlaag.

En dan doelde de voormalig jeugdspeler van NEC vooral op het late tegendoelpunt van Vitesse. "Het is een schot van een meter of 25, die valt er net in met een stuit. Op het moment dat hij uithaalt denk je: die gaat er niet in. Maar hij schoot hem net goed genoeg om binnen te vallen. Jammer!"

'Klaar, over'

Quentin Jakoba maakte na een uur spelen de gelijkmaker voor Kozakken Boys, het bleek niet genoeg voor een echte stunt. "Het is zonde. Op voorhand ben je de underdog en weet je dat je het zwaar gaat krijgen. Je probeert zoveel mogelijk weerstand te geven en dat is gelukt. We houden ze de eerste helft op 0-1."

"In de tweede helft merk je dat ze je ruimte geven om zo nu en dan te voetballen. En dan weet je dat je kansjes krijgt. Dan moet je er proberen een te maken. Dat lukte. Dan kom je op 1-1 en is het heel erg zuur dat je in blessuretijd nog een doelpunt tegen krijgt. Dan is het klaar, over. Jammer!"

Gemengde gevoelens

Trainer Michel Langerak stond na afloop van de wedstrijd met een dubbel gevoel. "Het is balanceren tussen trots en teleurstelling. Trots dat we het 92 minuten hebben volgehouden om heel gedisciplineerd te spelen. We zijn niet weggespeeld door Vitesse, we hebben behoorlijk partij gegeven. Die laatste minuut geeft dat je ook teleurstelling hebt. Maar over het algemeen kunnen we vooral trots zijn.”