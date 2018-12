Arcadehal Gamestate opent in Eindhoven, ligt een gokverslaving op de loer?

EINDHOVEN - In Eindhoven opent vrijdagavond arcadehal Gamestate haar deuren. Niet iedereen is blij met de komst van het 'kindercasino', zoals het door tegenstanders genoemd wordt. De politiek sprak zich al uit tegen de arcadehal en ook verslavingsinstituut Novadic-Kentron waarschuwt voor de verslavende werking die de automaten kunnen hebben.

"De spellen die er worden aangeboden hebben elementen die we ook bij gokken zien", vertelt Leon de Leijer van Novadic-Kentron. "De automaten betalen bonnetjes uit dus de speler wordt direct beloond. Dat zal ook gepaard gaan met de nodige lichtjes, getoeter en gebel zoals gokautomaten dat doen."

'Groot verslavend element'

Daarin schuilt het verslavingsgevaar volgens de Leijer. "De speler wordt niet allen met muntjes beloond maar door de effecten krijg je het gevoel dat je goed bezig bent. Een groot verslavend element."

Maar er zijn nog meer parallellen te trekken met gokken. " Er kan gespaard worden voor grotere prijzen, ook een verslavend element dat we bij gokken zien."

Geen wetenschappelijk onderzoek

Op verschillende plekken in Nederland heeft Gamestate al vestigingen. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het verslavende effect van de spellen die er worden aangeboden.

De arcadehal richt zich voornamelijk op jeugd. "Je kunt er ook kinderfeestjes houden. Het is nu nog moeilijk te zeggen of het spelen in een arcadehal zorgt voor een gokverslaving op latere leeftijd. Omdat het nog niet te onderzoeken is. Maar het gaat erom dat er wel degelijk een grote gelijkenis is met wat er gebeurt in normale casino's en automatenhallen", aldus de expert.

'Gevaarlijk dat je er permanent terecht kunt'

De automaten die Gamestate aanbiedt zien we vooral op kermissen en in vakantieparken. Dat is volgens Novadic-Kentron redelijk onschuldig. "Dat heeft een tijdelijk karakter, bij Gamestate kun je permament", waarschuwt De Leijer.

Ouders adviseert hij hun kinderen goed in de gaten te houden. "Zorg er bij potentieel verslavende dingen, zoals gamen en alcohol, voor dat je kind er niet in verstrikt raakt."

Gamestate was nog niet bereikbaar om te reageren.