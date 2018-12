Brabant kent veel bijzondere bewoners van kerststallen: van kurkpoppetjes tot echte brandweermannen

De brandweermannen van Maarheeze figureren zelf in de kerststal. Dus mocht daar brand uitbreken, dan is het bye, bye kerststal. Er zit wel een leuk verhaal achter de foto. Nadat brandweerpost Valkenswaard een kerstfoto had gemaakt en gepost op Facebook, daagden ze de collega's van Leende uit om hetzelfde te doen en weer een andere brandweerpost uit te dagen. Dit werd Maarheeze. Maarheeze heeft op zijn beurt de brandweer van Budel en Someren uitgedaagd.

Hopelijk breekt er geen brand uit in Maarheeze, want dan heeft de kazerne geen kerststal meer

Creatief met kurk

Dylan Sebrechts uit Steenbergen is 8 jaar en zo te zien een echte fröbelaar. Want de kerststal op de foto heeft hij helemaal zelf in elkaar geknutseld. Zijn moeder Esmé laat weten 'super trots te zijn' op haar zoon. "Dylan is een echte creatieveling. Hij moest de kerststal voor school maken en kwam vanuit het niets met het idee om van kurk, kerstfiguurtjes te maken. Ik heb hem hier en daar wel geholpen, maar eigenlijk heeft hij alles zelf gedaan, ook al het priegelwerk." Of hij later iets gaat doen met die creativiteit, is nog niet zeker. Esmé: "Hij is momenteel vooral geïnteresseerd in raketten, de maan en de sterren. En zegt dat hij astronaut wil worden." Het zou zo maar kunnen. Maar wel een creatieve astronaut dan.

De achtjarige Dylan Sebrechts uit Steenbergen hoef je niets te leren over creatief zijn met kurk. Hij heeft er zijn eigen kerstpoppetjes van gemaakt (Foto: Esmé Sebrechts)

Verhuisbericht

De speelgoedpoppen van Wilhelmien Cozijnsen zijn tijdelijk verhuisd. Van het poppenhuis naar de kerststal.

Een kerststal met speelgoedpopjes

Kerststal in de sneeuw

Iedereen hoopte er op, een witte kerst. Maar dat gaat 'm helaas niet worden. Afgelopen zaterdag was het heel even wit in Brabant. Dit bijzondere moment is door de maker van de kerststal in de sneeuw meteen vastgelegd.

Waar o waar vinden we deze kerststal in de sneeuw?

