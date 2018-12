Deel dit artikel:













Bizar: de ondergrondse beelden van het megadrugslab in Rijen Foto: Tom van der Put, SQ Vision.

RIJEN - Dat het drugslab dat wordt ontmanteld in de Vincent van Goghstraat in Rijen groot en gevaarlijk was, wisten we. Maar de beelden die de politie heeft gemaakt van de ondergrondse opslag geven een surrealistisch beeld.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Op de beelden zie je dat in het lab alles bij elkaar staat. Tientallen vaten, gasflessen, de ketels waarin de drugs gemaakt werden. Het oogt als de amateuristische versie van het lab dat in de Amerikaanse hitserie Breaking Bad te zien was. Bekijk de beelden en lees daarna verder:





De politie gaf aan dat dit een van de grootste drugslabs van Brabant is van dit jaar. Er zijn twee mensen opgepakt: een vader en een zoon. De zoon is twaalf jaar geleden veroordeeld voor het plegen van de zogenoemde maïsmoord in Chaam.