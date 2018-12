Benito van de Pas na ware darts-thriller door naar derde ronde WK Darts

LONDEN - Benito van de Pas is er met alle mogelijke moeite in geslaagd om de volgende ronde van het WK Darts te bereiken. De Tilburger versloeg de Amerikaan Jim Long met 3-2, maar makkelijk ging het niet voor 'Big Ben'. Sterker nog, de partij had een zogeheten verlenging nodig bij een 2-2 gelijke stand in sets én legs. Door deze overwinning speelt Van de Pas in de derde ronde tegen Tony Alcinas. De Spanjaard zorgde in de tweede ronde voor een ware sensatie door Peter Wright uit te schakelen.

Er was een verlenging voor nodig, maar Van de Pas wist Jim Long uiteindelijk te verslaan. De darter uit Tilburg won de beslissende vijfde set met 5-3, maar kroop meerdere keren door het oog van de naald. Maar op het beslissende moment stond hij er toch, hij gooide de wedstrijd namelijk uit via een 150-finish.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Van de Pas won de eerste set met 3-1 in legs en zal daar tevreden op terugkijken. In die eerste set gooide 'Big Ben' bijna 100 gemiddeld, maar dat niveau kon Van de Pas gedurende de wedstrijd niet vasthouden.

LEES OOK: Brabantse dag op WK darts: 'Benito van de Pas heeft een unieke kans om ver te komen'

144-finish

In de tweede set gooide Van de Pas minder, maar hij gooide wél een belangrijke 144-finish uit om op 2-1 voorsprong te komen in legs. In de leg die daarop volgde, kreeg Long meerdere darts om op gelijke hoogte te komen in de set, maar de Amerikaan bleef missen. Daardoor kon 'Big Ben' de tweede set naar zich toe trekken. Via dubbel zestien zorgde Van de Pas voor de 2-0 in sets.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Na de pauze kwam Long beter in zijn spel. De Amerikaan nam zelfs een brutale 2-0 voorsprong in die derde set, om vervolgens zijn eigen leg te behouden en zo de derde set met 3-0 naar zich toe te trekken. Van de Pas mocht de vierde set zelf beginnen en herpakte zich van een zeer matige derde set. De 26-jarige darter kwam op 1-0 voorsprong door 90 uit te gooien via dubbel zestien. Ook in de leg daarna kreeg Van de Pas de kansen om op 2-0 te komen, maar hij miste vijf pijlen op de dubbel. Long kon daardoor de stand in set vier weer gelijk zetten.

Drie matchdarts

Van de Pas kwam via een 70-finish op 2-1 en kon in de leg daarna de wedstrijd naar zich toe trekken. Maar weer was het Long die op een belangrijk moment de leg wist te winnen, ondanks vijf missers op de dubbel. Van de Pas kreeg in de beslissende vijfde leg drie matchdarts, maar tot zijn eigen verbazing miste hij ze alle drie. Long bleef daarna koel en gooide dubbel vijf uit en kwam terug tot 2-2 in sets.

En ook in die beslissende vijfde set lukte het Van de Pas maar niet om de Amerikaan te verslaan. Big Ben had een uiterste krachtinspanning nodig om bij een 2-1 achterstand in legs 96 uit te gooien via dubbel negen. Daardoor ging de partij de verlenging in en daarin nam Long opnieuw brutaal de leiding. Toch kwam Van de Pas terug en uiteindelijk gooide hij de wedstrijd uit via 150.

Vorig jaar werd Van de Pas nog in de eerste ronde uitgeschakeld door Steve West, nu mag hij het dus in de derde ronde gaan opnemen tegen Tony Alcinas.