Brabantse dag op WK darts: 'Benito van de Pas heeft een unieke kans om ver te komen'

EINDHOVEN - Het is vrijdag 'Brabantse dag' op het WK darts. Tilburger Benito van de Pas en Bredanaar Jelle Klaasen komen in actie. En ze hebben volgens dartskenner Arjan van der Giessen allebei grote kans om een ronde verder te komen. “Ze zijn het aan hun stand verplicht.”

Van de Pas, als dertigste geplaatst, neemt het in zijn eerste duel op tegen Jim Long. De Canadees doet voor het eerst mee aan het WK en werkt als teamleider bij General Motors. “Dat moet Van de Pas gewoon redden, ook al is hij niet in zijn beste vorm ooit”, vertelt Van der Giessen in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

Als Van de Pas wint, treft hij in de volgende ronde Toni Alcinas, de Spanjaard die verantwoordelijk was voor de uitschakeling van publiekslieveling Peter Wright. “Ook tegen hem heeft Van de Pas mogelijkheden. Als ik naar het schema kijk, heeft hij kansen om de kwartfinale te halen. Ik hoop dat hij beseft dat hij een unieke kans heeft om ver te komen tijdens dit WK.”

Kansen voor Klaasen

Jelle Klaasen komt ook in actie vrijdag. Hij neemt het op tegen de Engelsman Keegan Brown. “Dat is een aardige darter, maar geen topper. Jelle Klaassen is dat wel. Hij is het aan zijn stand verplicht om te winnen”, vindt Van der Giessen. Als Klaasen wint, treft hij in de volgende ronde James Wade. Die is als negende geplaatst. “Dan wordt het een ander verhaal.”

Als Van de Pas en Klaasen hun duels winnen, plaatsen ze zich voor de derde ronde. Michael van Gerwen heeft die al bereikt. De Vlijmenaar komt zaterdag weer in actie, tegen de Duitser Max Hopp. “Iedere wedstrijd die Van Gerwen speelt tot de halve finale, moet hij gewoon winnen. Hij is een van de topfavorieten voor de titel.”

Interessant WK

Van der Giessen vindt het WK tot nu toe interessant. “Het is niet zo voorspelbaar. Er gebeurt iedere dag wel iets. Een aantal hooggeplaatste spelers, onder wie Wright, Raymond van Barneveld en Mensur Suljovic is al uitgeschakeld. Dat maakt het interessant. Laten we vooral hopen dat de Brabantse favorieten wel doen wat we van ze verwachten. Het zou doodzonde zijn als die mannen het laten liggen.”