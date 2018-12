Dit moet je weten over Keegan Brown, de eerste WK-tegenstander van Jelle Klaasen

LONDEN - Jelle Klaasen speelt vrijdag zijn eerste wedstrijd op het WK darts. Tegenstander van The Cobra is Keegan Brown. In de eerste ronde was de jonge Engelsman met 3-0 te sterk voor de Tsjech Karel Sedlacek.

Brown had zaterdag 15 december weinig moeite met Sedlacek, de nummer tweehonderd van de wereld. In drie sets was het klaar. Brown eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 95,78 per drie pijlen en scoorde 41 procent op zijn dubbels. De 26-jarige darter was niet tevreden over zijn spel, maar winnen was het belangrijkste in die wedstrijd in de eerste ronde. Het geeft hem vertrouwen. "De laatste twee jaar heb ik niet goed gespeeld, maar nu ben ik terug", zei de rechtshandige darter.





Vierde WK

Voor Brown is het de vierde keer dat hij een WK speelt. In 2015 maakte hij zijn debuut, in de tweede ronde verloor hij van Adrian Lewis. Een jaar later ging Brown in de eerste ronde onderuit tegen Peter Wright. Na een jaar zonder WK bereikte hij afgelopen jaar de derde ronde, toen verloor hij van Phil Taylor.

Lees verder onder de video van de wedstrijd tussen Brown en Taylor.

Geen geschiedenis

Brown en Klaasen hebben geen onderlinge geschiedenis op de grotere toernooien. De Engelsman, als nummer veertig van de wereld zestien plaatsen lager op de wereldranglijst dan zijn Nederlandse tegenstander, speelde de laatste drie officiële wedstrijden voor het WK alleen maar tegen Nederlanders. Op de Grand Slam verloor hij met 4-5 van Wesley Harms. Daarna speelde hij tijdens de Players Championship Finals tegen Benito van de Pas en Michael van Gerwen. De eerste partij won hij met 6-3, tegen de nummer één van de wereld ging hij kansloos onderuit (6-1).

Bijna een week na zijn eerste partij speelt Brown zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hoewel hij weet dat Klaasen ook niet in vorm is, heeft Brown maar één doel vrijdagavond. "Jelle is een wereldklassespeler, maar ik wil naar de volgende ronde."

LEES OOK: 'Jelle Klaasen blijft in potentie een van de top tien darters van de wereld'

Wereldtitel

The Needle begon rond zijn negende met darten, zijn grootste succes tot nu toe behaalde hij als jeugdspeler. In 2014 won hij het Jeugd WK, in de finale was hij toen te sterk voor Rowby-John Rodriguez. Een jaar later won hij Players Championship acht.

Brown is vernoemd naar voormalig voetballer en voetbaltrainer Kevin Keegan, maar de darter heeft zelf niets met voetbal.