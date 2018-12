'Ze moeten niet tien minuten van tevoren vertrekken', Mark van Bommel wil met PSV publiek vermaken

"Er zijn altijd dingen die ik nog toe ga voegen", zegt Van Bommel tijdens het wekelijkse perspraatje. "Dat gebeurt gedurende het seizoen en zo maken we stappen. Ik moet wel zeggen dat we de jongens hebben 'overvoerd' aan het begin van het seizoen met informatie. Het is daarom mooi om te zien dat de jongens het zo snel oppikken."

Van Bommel en PSV kregen vrijdag nog de complimenten van Gertjan Verbeek. De voormalig trainer vond vorig jaar nog dat PSV 'schijtbakkenvoetbal' speelde, maar nu strooide hij met complimenten als: 'Voor het voetbal van PSV kom je naar het stadion', zo stelde hij in gesprek met het ED. Van Bommel vindt ook dat het publiek het uitgangspunt moet zijn. "Uiteindelijk voetbal je ook voor je publiek. Als wij wedstrijden spelen moet het publiek niet vijf of tien minuten van tevoren naar huis gaan."

Winterstop

Als het aan Van Bommel had gelegen, dan was PSV in één ruk door gegaan, zonder winterstop. "Dat had ik als speler ook. En dat heb ik nu ook. Je wilt op het veld staan en voetballen. Maar goed, je weet van tevoren dat we nu even stilliggen. Maar ik had het niet erg gevonden als we door zouden gaan."

Van Bommel moet alleen Pablo Rosario missen. De jonge middenvelder is geschorst voor het treffen met AZ.