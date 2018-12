Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Geen gouden stiften en vergeet de achternamen niet!', postbode geeft kerstkaarttips Een verzameling van kerstkaarten (archieffoto: ANP).

BREDA - Uren fietsen door weer en wind. Het zijn lange dagen voor postbodes die hun uiterste best doen om onze kerstkaarten op tijd te bezorgen. Tijdens deze donkere dagen is dat soms best lastig. "Je kunt in de schemer bijna niet meer lezen wat er op de enveloppen staat", aldus postbode Remco uit Breda.

Geschreven door Eva de Schipper

Voor iedereen die last-minute nog kerstkaarten wil versturen, heeft Remco nog wat tips. 'Céline en Hans ken ik niet'

"Schrijf vooral geen rode enveloppen met gouden stiften, want dat kun je 's avonds echt niet meer lezen." Naast de kleurkeuze en een duidelijk handschrift zijn ook de namen erg belangrijk. "Schrijf de achternamen altijd op! Want Céline en Hans ken ik niet, maar ik weet wel waar de familie Lustig woont." Het zou postbodes als Remco veel tijd schelen als iedereen zijn tips toepast. Hij heeft het behoorlijk druk mee. "Normaal ben ik op een vrijdag in twee, tweeënhalf uur klaar. Maar ik heb nu toch nog wel een uurtje of vier te gaan", vertelt hij.



Vergeten kaartjes

Hoe hij dat volhoudt? "Het is gewoon even doorzetten. Het is deze winter gelukkig goed weer. Jaren geleden lag er sneeuw en ijs. Dus nu valt het reuze mee." Voornamelijk de dagen voorafgaand aan kerst zijn erg hectisch. Daarna valt het wel mee, volgens de Bredase postbode. "Na de kerst krijg je nog de vergeten kaartjes. Maar dan is het al een stuk minder druk. "