Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Topdrukte bij bevoorrading supermarkten voor kerst: 'Het is net een militaire operatie' Gekkenhuis om alle boodschappen op tijd in de winkel te krijgen

VUGHT - "De bevoorrading voor kerst is net een militaire operatie", dat zegt Leo Ketelaars, supermarktmanager van de Albert Heijn in Vught. "Van heel veel producten krijgen we in de dagen voor kerst soms wel drie keer zoveel binnen als normaal. Alles zodat we voldoende op voorraad hebben voor de enorme vraag."

Geschreven door Jan Peels

Veel mensen vinden het heerlijk. Koken met kerst en met familie en vrienden heel lang aan tafel. Liefst met allerlei bijzondere gerechten. Veel van die kerstinkopen worden op het laatste moment gedaan, want alles moet zo vers mogelijk zijn. Om te voorkomen dat je met je winkelwagentje voor een leeg schap staat, is het de laatste weken al een gekkenhuis achter de schermen van de supermarkten. "Weken geleden zijn we al een planning gaan maken voor het personeel en het transport" zegt Cor Rutten, teamleider in de Albert Heijn aan de Stationsstraat in Vught. Militaire operatie

"Onze logistieke centra leveren echt een wereldprestatie", zegt Ketelaars. "Vrachtwagens zijn dag en nacht onderweg en terwijl ze normaal om zes uur komen lossen, staan ze nu al om drie uur voor de deur. Om alles op tijd en in voldoende maten in de winkel te hebben, wordt het transport tot op de minuut geregeld. "Je kunt het gerust een militaire operatie noemen", zegt Ketelaars tussen de rijk gevulde schappen met fruit. Bekijk video en lees daarna verder

Toch iets vergeten, geen probleem

Dit jaar kun je op Eerste Kerstdag weer in meer supermarkten terecht, zo meldt Distrifood. Zij telden 727 winkels die de deuren openen op 25 december, dat is een stijging van 3,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Met 225 open Jumbo’s heeft het concert uit Veghel de meeste winkels open op 25 december. Volgens woordvoerder Susan Versteeg komt dat deels omdat Jumbo meer winkels heeft dan een jaar geleden. Bij Albert Heijn zijn dit jaar 187 winkels open op Eerste Kerstdag, waarvan 144 reguliere AH’s. Een overzicht kun je vinden op deze site.