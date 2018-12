Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw ziet gat voor regenwaterafvoer voor parkeerplaats aan De auto reed een put voor regenwater in. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media) De auto werd omhoog getakeld. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)

OISTERWIJK - Een vrouw is vrijdagmiddag met haar auto in een put voor regenwaterafvoer gereden. Ze kwam van de milieustraat in Oisterwijk en wilde nog even stoppen bij de kringloopwinkel. Het was erg druk op de Veldweg en ze kon haar auto nergens parkeren. Totdat ze een open plek zag, maar dat bleek geen parkeerplaats te zijn.

Geschreven door Eva van der Weele

De vrouw zat in de auto toen het voertuig in de put viel. Ze raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. Ze is door andere mensen uit haar auto geholpen. Haar auto uit de put halen was erg lastig. Omdat het een elektrische auto is, kon er stroom vrijkomen en er stond veel spanning op de auto. De auto zou met kabels uit de put gehaald worden, maar door de hoge spanning konden deze kabels breken. Uiteindelijk is de auto omhoog getakeld. De wagen liep schade op aan de voorkant.