Pact van Oirschot vraagt minister op de koffie: ‘Kom eens kijken en praten over de verbreding A58' Er ontstond een file. (Foto: Omroep Brabant)

OIRSCHOT - ‘Minister blijf in verbinding, ook met uw achtertuin’. Zo klinkt de dringende oproep in het manifest van het Pact van Oirschot gericht aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het pact trekken politiek en inwoners samen op tegen de geluidsoverlast en hoeveelheid fijnstof die een toekomstige verbreding van de A58 met zich meebrengt. En juist daarover wil het pact een hartig woordje spreken met de minister.

Geschreven door Corné Verschuren



De verbreding van de A58 staat voor over een jaar op de rol, de weg gaat van twee naar drie rijstroken. De A58 doorsnijdt de gemeente Oirschot over een lengte van 12 kilometer. “U begrijpt dat de verbreding van de weg een nóg grotere claim op ons leefklimaat gaat leggen”, schrijft het pact aan de minister. LEES OOK: Politiek en burgers sluiten pact tegen overlast verbreding A58 Oirschot afficheert zich als ‘Monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis’. Of bij de verbreding de mens ook voldoende aandacht krijgt, wordt door het pact betwijfeld. Het manifest spreekt klare taal: ‘Rijkswaterstaat heeft niet of nauwelijks naar de wensen van de inwoners geluisterd.’ Daarom zoekt het pact de kortste weg naar Den Haag. De gemeente nodigt minister Cora van Nieuwenhuizen uit voor een bezoek aan Oirschot om de problemen rondom de verbreding met eigen ogen te zien en te bespreken met de inwoners. Of de minister op de uitnodiging ingaat? Dat weet het pact vermoedelijk pas na de feestdagen.