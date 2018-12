Ho ho ho, grote kerstborrelcontrole door politie in Tilburg

TILBURG - Op de Ringbaan-Zuid heeft de Tilburgse politie vrijdagavond de jaarlijkse kerstborrelcontrole gehouden. Op wat voor heel veel mensen de laatste werkdag van het jaar is, moesten honderden automobilisten blazen. Opvallend weinig mensen hadden te veel gedronken.

Tientallen agenten waren ter hoogte van het politiebureau aan het controleren. Niet iedereen werd staande gehouden, want dat is met de verkeersdrukte op de Ringbaan onbegonnen werk. Razendsnel ging het, binnen een minuut was het gepiept. Er zijn bij het blazen drie uitslagen mogelijk. De eerste is niet gedronken, de tweede is twijfel of iemand te diep in het glaasje heeft gekeken en de derde, duidelijk dronken achter het stuur.









Nuchter achter het stuur

De tijd dat mensen rustig achter het stuur kropen na drankgebruik lijkt voorbij. Na één uur controle van zo'n 250 automobilisten is er pas één twijfelgeval. Toch is het belangrijk om te controleren, zegt agent Kenny van Ommen: "Het is nooit goed als mensen onder invloed gaan rijden. Ik denk dat het daarom goed is als wij een signaal afgegeven. Het is niet verkeerd om te drinken tijdens de feestdagen, maar laat je dan wel rijden".

Begrip

De automobilisten die staande worden gehouden, tonen wel begrip voor de grote kerstborrelcontrole: "Wij moeten nog beginnen met drinken, dat doen we straks wel, als we thuis zijn", zegt een jongeman die gecontroleerd wordt en ook nuchter is.

"Tegenwoordig weten mensen razendsnel dat er een politiecontrole is, dat gaat via social media rond als een lopend vuurtje", zegt een agent. Mensen zouden dus een blokje om kunnen rijden om de controle te omzeilen. Maar agent Kenny van Ommen zegt dat het tegelijkertijd goed is dat mensen door social media weten dat de politie bezig is met controles.