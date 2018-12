Onze 5 weekendtips: kerst, kerst of toch een musical?

Kerstwintercircus 2018 in Eindhoven (zaterdag 22 t/m zondag 30 december)

Bij het Kerstwintercircus in het Parktheater in Eindhoven kan je zéker alle kanten op. In deze voorstellen komen acrobaten, jongleurs, clowns en nog veel artiesten voorbij. De circusvoorstellingen beginnen in de middag zodat je samen met je kinderen kan gaan. Een kaartje heb je vanaf 18,50 euro voor kinderen. Volwassenen kunnen vanaf 23,50 euro naar binnen.

Het Parktheater is prima te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto. Buslijnen 11, 17, 317, 318 en 407 brengen je vanaf het station tot vlakbij het theater. Je auto kan je op een van de drie parkeerterreinen in de buurt kwijt, het parkeerterrein naast de Sint Joriskerk, de parkeerplaats tussen het theater en het Stadspaviljoen en Bomanshof (inrit Elzentlaan/Bomanshof.) Rondom het gebouw zijn verder diverse onbewaakte openbare fietsenstallingen.



Kribkesroute in Liempde (23, 25, 26, 29 en 30 december)

Deze dagen draaien natuurlijk om de geboorte van Jezus. Overal wordt het verhaal verteld. Ook in Liempde. Daar kan je een tocht maken langs allerlei kerststallen. Er zijn vier verschillende routes uitgezet. Je kan kiezen uit wandeltochten van 6.5 kilometer (oranje route), 4 kilometer (groene route) en 3,5 kilometer (gele route) en een speciale route voor kinderen en mindervaliden van 1 kilometer (blauwe route).

Mocht je de Kribkesroute liever op de fiets doen, dan kan je de oranje of de gele route volgen. Alle routes zijn gratis en beginnen bij de kiosk aan het Raadhuisplein. Op verschillende plekken in Liempde kan je een papieren route krijgen maar je kan ook een wandelapp aanzetten.

Tijdens de Kribkesroute kom je kerststallen in alle soorten en maten tegen



Fakkeltocht - Christmas Passion in Eindhoven (kerstavond)

Traditiegetrouw gaan op kerstavond in Eindhoven duizenden mensen de staat op. Ze lopen mee met de Fakkeltocht voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. De Fakkeltocht werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Eindhovenaren willen laten zien dat er in hun stad ruimte is voor iedereen.

Ze verzamelen op het Wilhelminaplein. Daar is om 18.30 uur eerst een kort programma. Om 19.00 uur wordt de eerste fakkel aangestoken en vertrekt de stoet voor een route door de stad. Na een goed uur zijn de duizenden deelnemers weer terug op het Wilhelminaplein. Daar zijn dan nog optredens. Meedoen is gratis.

Duizenden mensen lopen mee in de Fakkeltocht op kerstavond (foto: Hans Mulkens)



Expo Celebrate Winter in Bergen op Zoom (t/m 31 december)

In Bergen op Zoom kan je het ultieme winterse gevoel krijgen op Expo Celebrate Winter. Fotografen Yvonne Nieuwkerk en Frank Geraedts maakten in de winterperiode de meest prachtige platen en die zijn tot het eind van het jaar in Bergen op Zoom te zien. Ze laten een verloop zien van wat er in de natuur gebeurt.

De expositie is bij Inspire Coffee aan Zuivelstraat 9 in Bergen op Zoom. Je kan er iedere dag van 08.30 tot 17.30 uur gratis naar binnen om de foto's te bekijken. Het is in het centrum van Bergen op Zoom, dus je kan er gemakkelijk met het openbaar vervoer komen. Het is zeven minuten lopen van het station en bus 22 brengt je tot dichtbij de expo. Met de auto naar Bergen op Zoom komen kan ook. Die kan je kwijt in een van de parkeergarages rond het centrum.

Winterse taferelen op de Expo Celebrate Winter (foto: Yvonne Nieuwkerk)



The Color Purple in Breda (dinsdag 25 t/m zondag 30 december)

Wil je even iets anders dan kerst en gegrepen worden door een verhaal? Dan is de musical The Color Purple een goede keuze. In het verhaal over drie zwarte vrouwen in een tijd waar slavernij is afgeschaft, staat liefde en saamhorigheid centraal. Deze musical is gebaseerd op het boek The Color Purple van Alice Walker. Bij ons is het verhaal waarschijnlijk vooral bekend door de film met Whoopi Goldberg en Oprah. The Color Purple is voor het eerst in Nederland te zien en doet tijdens de feestdagen Breda aan.

Scene uit de musical The Color Purple

Met kerst en op zondag 30 december begint de voorstelling om 14.30 uur. De andere dagen is 20.00 uur het aanvangstijdstip. De kaarten kosten tussen 26 en 48 euro. Afhankelijk van de plek in het theater betaal je meer of minder. Het Chassé Theater ligt een klein kwartiertje lopen van het station. Onder meer buslijnen 4, 7 132 en 327 brengen je tot op een paar minuten lopen van het theater. Je auto kan je kwijt om verschillende parkeerterreinen in de buurt van het Chassé.



Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!