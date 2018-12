Deel dit artikel:













Dieseldief sleurt pompeigenaar mee aan auto in Prinsenbeek, slachtoffer raakt gewond aan heup De pompeigenaar raakte gewond. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision)

PRINSENBEEK - De eigenaar van benzinepomp Total in Prinsenbeek is zaterdagochtend gewond geraakt toen hij werd meegesleurd door een auto. De man probeerde de bestuurder tegen te houden, omdat hij had getankt zonder te betalen.

Geschreven door Robert te Veele



De automobilist stond rond halftwaalf met zijn auto bij de pomp aan de Haverdijk. Toen hij de brandstof niet wilde afrekenen besloot de eigenaar met een apparaat de diesel terug uit de tank te zuigen. Smak

De bestuurder was het daar niet mee eens, startte de auto en ging ervandoor. Op dat moment hing de pompeigenaar nog aan de deur van de auto. Hij werd meegetrokken en belandde met een smak op het wegdek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn heup en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de voortvluchtige dieseldief.