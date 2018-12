Deel dit artikel:













Huis beschoten in Bergen op Zoom, schutter slaat op de vlucht Niemand raakte bij de beschieting gewond. (Archieffoto)

BERGEN OP ZOOM - Een huis aan de Augustalaan in Bergen op Zoom is vrijdagavond beschoten. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar de dader.

Geschreven door Robert te Veele

De schietpartij gebeurde rond tien voor zeven in de wijk Zeekant. Een onbekende man vuurde een of meerdere kogels af op de voordeur van het huis. Gevlucht

De bewoner van het huis bleef ongedeerd en belde meteen de politie. De verdachte sloeg na de beschieting op de vlucht. De recherche is een onderzoek begonnen. Er is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.