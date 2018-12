FC Den Bosch is winterkampioen van de Keuken Kampioen Divisie na zege op Roda JC

DEN BOSCH - FC Den Bosch is winterkampioen op het tweede niveau van Nederland. In de Keuken Kampioen Divisie won het met 2-0 van Roda JC en daardoor klom de ploeg van trainer Wil Boessen naar de eerste plaats op de ranglijst. Bovendien neemt het door de zege nu ook de eerste plaats in de tweede periode in, met nog één wedstrijd te spelen.

FC Den Bosch komt na een half uur spelen op voorsprong. Stefano Beltrame gaat alleen op Roda-doelman Radomir Novakovic af. De doelman pakt de bal, maar die valt vervolgens voor de voeten van Sven Blummel. Hij schiet raak: 1-0.

In de tweede helft is Beltrame wel trefzeker. Er wordt een overtreding op hem gemaakt in het strafschopgebied, hij gaat vervolgens zelf achter de bal staan. Beltrame maakt geen fout en schiet de Bosschenaren op een 2-0 voorsprong.

Verwachting

Kijkend naar de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie is dit een absolute topwedstrijd. In die periode staat Roda JC eerste, FC Den Bosch bezet plek twee met een punt minder. "Roda JC beschikt over een goede ploeg die na een zeer matige competitiestart inmiddels de goede vorm te pakken heeft en zich al weer in de top van het klassement heeft genesteld. Ze staan bovendien eerste in de periode en zullen dit maar wat al te graag zo willen houden", zegt Boessen op de website van de club.

"Omdat FC Den Bosch momenteel echter met één punt minder dan Roda JC de tweede plek inneemt is het voor beide ploegen een cruciaal duel in de strijd om de periodetitel. Het zal voor ons dus een zware wedstrijd worden waarin wij wederom tot het uiterste zullen moeten gaan om een goed resultaat te behalen", aldus Boessen.

Opstelling

Aanvoerder Danny Verbeek in de selectie van FC Den Bosch. De dit seizoen als verdedigende middenvelder spelende Verbeek heeft een lichte blessure opgelopen en moet de laatste wedstrijd van het kalenderjaar noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.