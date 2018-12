Giel Beelen wil sixpack in 50 dagen en wordt afgebeuld door Mo Bicep

BREDA - Kun je in vijftig dagen een sixpack krijgen? Giel Beelen gaat de uitdaging aan en krijgt daarbij de hulp van verschillende trainers. Nu was het de beurt aan Bredanaar 'Mo Bicep'. De bekende sportschooleigenaar en vlogger beulde Giel flink af, blijkt uit delen van de video die online zijn gezet.

"Vandaag gaan we er een leuke sportdag van maken, we gaan knallen", zegt Mohamed Lemhadi, zoals 'Mo Bicep' echt heet vooraf. Hij laat Beelen onder meer meerdere keren opdrukken, zet hem aan het werk met allerlei fitnessinstrumenten, gaat boksen en laat hem vijftig kilo aan gewichten heffen. Alles om te zorgen dat Beelen een 'sixpackpapa' wordt. "Giel Beelen is goed bezig", maakt hij nog een compliment.









Mo Bicep zelf woog ooit 107 kilo, tot hij besloot zijn leven om te gooien. Hij heeft hij duizenden volgers op YouTube, Instagram en Snapchat.