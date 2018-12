Winterstop komt op verkeerd moment voor NAC: 'Die is eigenlijk nog niet nodig'

BREDA - NAC heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met een knotsgekke overwinning op SC Heerenveen. NAC kwam op voorsprong, gaf die weer uit handen, en Heerenveen kreeg twee rode kaarten. Dat gebeurde allemaal in de eerste helft, waarna NAC de achterstand wist om te buigen in de tweede helft: 4-2.

“Ik dacht dat ik dit seizoen alles al had meegemaakt”, zegt NAC-trainer Mitchell van der Gaag na afloop. “Maar deze wedstrijd spant de kroon. Maar wel in ons voordeel, natuurlijk.” Ook de maker van twee NAC-goals, Mikhail Rosheuvel keek zijn ogen uit. “Ik heb nog nooit tegen negen man gespeeld. Maar je weet toch dat je dan vol druk moeten zetten.”

En dat druk zetten, deed NAC vol overgave, nadat de ploeg de rust in ging met een 1-2 achterstand. Mitchell Te Vrede zette NAC in de eerste helft al na zes minuten op voorsprong gezet, maar de Friezen kwamen enkele minuten later alweer langszij. Een paar minuten na die gelijkmaker, kreeg Heerenveen-middenvelder Ben Rienstra een rode kaart na een overtreding op Te Vrede. Na iets meer dan een halfuur spelen maakte Ossenaar Mitchell van Bergen de 1-2 in Heerenveens voordeel. En kort daarna kreeg Heerenveen voor de tweede keer de rode prent. Ditmaal was het Kobayashi die vervroegd moest douchen.

Korte warming-up

“Er gebeurde echt van alles”, zegt NAC-middenvelder Mounir El Allouchi. “Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.” El Allouchi begon op de bank, maar moest na 34 minuten invallen. “Ik had niet eens een goede warming-up gedaan. Ik ben blij dat ik niet geblesseerd ben geraakt.”

Winterstop

NAC heeft in de laatste drie wedstrijd zeven punten behaald. “De winterstop is eigenlijk nog niet nodig”, zegt Mitchell van der Gaag. De trainer van NAC ziet zijn ploeg de laatste wedstrijden stabieler spelen en dat wordt nu onderbroken. “Maar misschien hebben we het ook wel nodig”, zegt Rosheuvel. “Het is een bewogen eerste seizoenshelft geweest. Nu kunnen alles op een rijtje zetten en knallend de tweede seizoenshelft ingaan.” Mounir El Allouchi waakt voor gemakzucht bij de Bredanaars. "Leuk dat je zo de winterstop ingaat. Maar we staan nog steeds op dezelfde plek. We zijn er nog lang niet, maar moeten wel zo doorgaan."