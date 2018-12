Steeds meer winkelstraten moeten op de schop: ‘Het is absolute noodzaak’

De situatie in middelgrote steden als Veghel, Uden, Roosendaal, Oss en Bergen op Zoom wordt steeds slechter. Dat concludeerde de provincie vorige week.

“Er is absolute noodzaak bij die gemeenten om zich aan te passen”, zegt retaildeskundige Peter ter Hark. “Als zij dat niet doen, dan zul je zien dat gemeenten gaan afsterven. Dan krijg je kernen met leegstand.” Daarnaast is het volgens Ter Hark ook belangrijk dat winkeliers zelf zich aanpassen. “Zoek een combinatie met internet, zorg voor een hele goede service en bovenal specialiseer je”, adviseert hij.

Wel acht de retaildeskundige de kans klein dat veel ondernemers de strijd gaan winnen. “Het is zeker niet zo dat de fysieke winkel op zijn einde loopt. Maar als je als winkelier nu nog moet beginnen met het aanpassen van je concept dan blijft er weinig tijd over. Het is een survival of the fittest; de mensen die zich het beste hebben aangepast aan de moderne tijd die overleven het.”

Centrum Veghel scoort een onvoldoende

Een van de plaatsen die een grondige metamorfose moet ondergaan is Veghel. Het centrum scoort een onvoldoende. Bezoekers vinden het centrum niet aantrekkelijk en vooral de grote hoeveelheid leegstand is een probleem. Daarbovenop is er ook nog eens 3500 meter aan winkels te veel voor het aantal inwoners.

Dat staat te lezen in de zogenoemde ‘Centrumvisie Meierijstad’ die afgelopen donderdag door de raad werd vastgesteld. Veghel moet volgens de centrumvisie ‘weer terug naar de basis’. Een compacte dorpskern met veel minder ruimte voor winkels en een goede toegankelijkheid.

Concurrentie

“Een onvoldoende, dat is triest om te horen”, zegt Stephan Scheer. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging in Veghel en eigenaar van schoenenzaak Van Es. “Veghel heeft altijd wel een problematisch centrum gehad. We hebben natuurlijk ook nogal wat concurrentie van de omgeving zoals Eindhoven en Den Bosch. Het rapport haalt aan wat in feite tien jaar geleden ook al bekend was.”

Scheer zelf maakte zowel goede als slechte tijden mee met zijn zaak. Maar doordat zijn winkel al zo lang bestaat - bijna 180 jaar - hebben ze altijd voldoende reserves gehad om de slechtere jaren te overleven. “Het gaat altijd in golfbewegingen”, vertelt hij. “Nu zitten we ook niet in een makkelijke periode. Wij zijn juist gestopt met onze webshop omdat het niet rendabel was en we hebben onlangs onze tweede winkel in Uden verkocht. ”

Een nacht ijs

Daarom hoopt Scheer dat een ingrijpende verandering van het centrum van Veghel gaat helpen. Wel ziet hij nog wat haken en ogen. “De uitwerking van het plan wordt de grootste opgave. Want benoemen van het probleem is één ding, maar daadwerkelijk de oplossing vinden is een volgend verhaal. Want winkels verplaatsen en bestemmingsplannen veranderen gaat niet over één nacht ijs. Heel veel partijen zullen de komende tijd met elkaar op een lijn moeten komen.”

En inderdaad, het duurt nog wel even voordat de schop echt in de grond gaat in Veghel. Komend jaar wordt bepaald hoe het nieuwe centrum eruit moet gaan zien. Rond de feestdagen van 2019 moet dat plan af zijn.