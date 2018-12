Bewust of niet? Belangrijk hakje van Michal Sadilek helpt PSV langs AZ

Voor wie het niet gezien heeft: Luuk de Jong geeft van de linkerkant voor, terwijl Sadilek nog achter zijn tegenstander staat. Verder legt Sadilek het zelf uit. "Ik wist dat ik voor de man moest komen. Dat deed ik ook. Ik raakte de bal met mijn linkerbeen, een hakje. Dat was bewust, maar ook geluk."



Het was intuïtie

Nagedacht over zijn hakje had hij niet. "Het was meer intuïtie, denk ik. Deze dingen doe je automatisch."

Dat zegt veel over Sadilek. Twee weken geleden debuteerde hij pas in PSV 1, in de slotfase tegen Excelsior, toen er niks meer op het spel stond. Dit waren eigenlijk pas zijn eerste 'serieuze' speelminuten in het eerste elftal. En de kans is groot dat het niet zijn laatste zijn. Mark van Bommel weet precies wat Sadilek kan, want hij was vorig jaar aanvoerder van PSV Onder-19, met Van Bommel als trainer.

Bekijk de video en lees daarna verder.





PSV begon dramatisch

Vooraf gepland was de invalbeurt niet. Maar Van Bommel moest iets, toen PSV in het eerste halfuur helemaal niets creëerde tegen het compact spelende AZ. De 0-1 van Seuntjens stond op het bord, PSV had nog geen enkele kans gehad. En toen haalde Van Bommel na 29 minuten Gastón Pereiro naar de kant. Op zich geen rare keuze, want Pereiro speelde, net als een hoop andere PSV'ers overigens, dramatisch.

Meer druk zetten

Aan Sadilek de zware taak om het slechte spel van PSV te veranderen. "De trainer zei: meer in de duels komen, in de omschakeling meer druk zitten. En zuiver zijn in de passing." En het lag natuurlijk echt niet alleen aan die wissel, maar vanaf dat moment ging PSV wel (iets) beter voetballen.

Na de 1-1 van Bergwijn kwam vlak na rust dus dat geniale moment van de Tsjech. Daarna leek PSV over het dode punt heen en wonnen de Eindhovenaren vrij gemakkelijk, hoewel AZ nog twee keer de lat raakte.

Isimat speelde weer eens

Nog één andere PSV'er viel op tegen AZ. Niet vanwege zijn spel, maar omdat hij überhaupt speelde: Nicolas Isimat-Mirin. Van Bommel had een paar weken geleden nog kritiek op de Fransman, die zou het niet verdienen om te spelen. Maar na het wegvallen van Daniel Schwaab (persoonlijke omstandigheden) en Trent Sainsbury (ziek) deed Van Bommel voor het eerst dit seizoen in de eredivisie een beroep op hem.

"Ik ben blij", was de reactie van de altijd lachende Isimat. En de kritiek van Van Bommel? Daar kon hij mee leven. "We hebben een goede discussie gehad, van man tot man, met respect. Hij heeft mij uitgelegd wat hij bedoelde. Dat was goed."