En dat is 17 (!): Mathieu van der Poel heerst ook in de blubber van Namen

NAMEN - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zijn dominantie weer eens onderstreept met een superieure zege in de wereldbekercross van Namen.

De Europees kampioen was onnavolgbaar op het glibberige modderparcours in de Waalse stad en kwam eenzaam (en met een fraaie wheelie) over de finish. Hij boekte zijn zeventiende overwinning van dit seizoen en zijn vierde in de wereldbeker.

Van der Poel had zaterdag ook al de Waaslandcross in Sint-Niklaas gewonnen.

Bij de vrouwen eindigde Marianne Vos uit Babyloniënbroek als tweede achter Lucinda Brand.