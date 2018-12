Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man (23) uit Eindhoven werd in been geschoten bij supporterscafé De Aftrap, nog niemand aangehouden Agenten doen onderzoek bij De Aftrap. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - De politie weet nog niet precies wat er gebeurd is tijdens de schietpartij van zaterdagavond in de buurt van supporterscafé De Aftrap, vlakbij het Philips Stadion. Een man van 23 uit Eindhoven werd in zijn been geraakt. Een andere man, een 46-jarige Eindhovenaar, werd tijdens de ruzie mishandeld en raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden.

Geschreven door Rebecca Seunis

Rond acht uur werd er in de buurt van De Aftrap geschoten. Voor de horecagelegenheid aan de Vonderweg lag een man met verwondingen aan zijn hoofd op de grond. Hij zou mishandeld zijn. Het 46-jarige slachtoffer uit Eindhoven werd verpleegd aan zijn verwondingen en mocht daarna naar huis. LEES OOK: Schietpartij in buurt van supporterscafé tijdens PSV-AZ, twee gewonden Aan de overkant van de weg, op de Gagelstraat, lag een tweede gewonde man. Het 23-jarige slachtoffer, ook uit Eindhoven, had een schotwond in zijn been. Eén van de agenten verleende samen met een andere agent en een burger eerste hulp aan de 23-jarige man. De agenten konden een knelverband aanleggen om het bloed te stelpen. Het slachtoffer is vervolgens door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek

Alle bezoekers mochten De Aftrap na het incident verlaten. De horecagelegenheid bleef de rest van de avond gesloten en de omgeving werd afgezet. Halverwege de nacht werd het onderzoek van de politie afgerond. De politie heeft het over een ‘conflict’, maar kan verder niet zeggen wat er precies gebeurd is. Agenten gaan nog camerabeelden bekijken en met getuigen praten.