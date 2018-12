Papa Fran Sol helpt Willem II langs FC Emmen: 'Het was een moeilijke beslissing' [VIDEO]

EMMEN - Je moet het maar willen: binnen 24 uur afstand nemen van je pasgeboren kind om aan het werk te gaan. Fran Sol deed het en was, zoals zo vaak dit seizoen, van onschatbare waarde voor zijn broodheer Willem II. ‘Het was een heel moeilijke beslissing’.

De mededeling dat trainer Adrie Koster vier spelers buiten zijn selectie had gelaten voor het belangrijke duel bij FC Emmen, was opmerkelijk. Dat Sol ook naar Drenthe afreisde, wellicht eveneens. Maar de Spaanse spits heeft een bijzondere band met de Tilburgse club en ging. Dat hij prompt (en voor de dertiende keer dit seizoen) scoorde, maakte het dubbel mooi. En leverde hem bovendien de nodige uurtjes slaap op.

LEES OOK: Özbiliz en Sol geven Willem II een warm kerstfeest met zege op FC Emmen

“Het is fantastisch en het beste wat me in mijn leven is overkomen”, zei Sol na afloop van de 2-0 zege. “Woensdag en donderdag twijfelde ik nog, maar toen hij gezond ter wereld was gekomen, wist ik meteen dat ik deze wedstrijd moest spelen. Het was zó belangrijk voor ons, de club en de fans.”

Bekijk de video en lees verder:





Trots

Dankzij de overwinning gaat de familie Sol en alles wat Willem II liefheeft toch een stukje fijner aan de kerstdis. “Ik ben zo gelukkig met het resultaat en de jongens. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, aanvallend en verdedigend, en we mogen trots zijn op wat we vandaag gedaan hebben.”

Vast net zo trots als op Fran Sol junior, waarschijnlijk.