Foutje bedankt: rechtsbuiten OVC'26 op doel omdat trainer eerste doelman naar Willem II laat gaan

TILBURG - OVC’26 miste afgelopen zondag vier spelers tijdens de degradatiekraker tegen SCO uit Oosterhout, omdat het viertal al weken geleden tickets had besteld voor de uitwedstrijd van Willem II in Emmen. Onder het viertal zat ook doelman Roy van Nunen. Aangezien de reservekeeper in de lappenmand zit met een gebroken hand, moest rechtsbuiten Anar Ismajlov op doel. Aflevering veertien van onze rubriek over het Brabantse amateurvoetbal.

We belden met trainer Rob van der Kraaij en gelegenheidskeeper Anar Ismajlov om meer te weten te komen over dit opmerkelijke verhaal.

Ja, trainer Rob van der Kaaij. Heb je de jongens niet tegengehouden om naar Emmen af te reizen?

“Nee, het is ook mijn schuld. Die jongens hebben een aantal weken geleden aangegeven dat ze daar naartoe zouden gaan. We hadden normaal gesproken geen wedstrijd gehad afgelopen weekend, maar niemand kon hebben zien aankomen dat het duel van vorige week afgelast zou worden. We hebben nog geprobeerd om de wedstrijd te verzetten, de tegenstander wilde daarin meewerken. Maar van de KNVB moest het voor de winterstop gespeeld worden. Dat werkte dus niet.”

LEES OOK: Özbiliz en Sol geven Willem II een warm kerstfeest met zege op FC Emmen

Hoe was het voor jou om op doel te staan, Anar?

“Het was wel even wennen. Ik heb tot mijn 21ste gekeept, maar dat vond ik zo saai worden. Sindsdien heb ik overal op het veld gestaan en dit seizoen ben ik rechtsbuiten. Maar ik vond het echt leuk om weer eens op doel te staan. Lekker wat schreeuwen en coachen van achteruit. Dat is toch leuk?"

Maar wel drie tegendoelpunten om de oren zag ik.

"Klopt, maar gelukkig maakten we er zelf ook drie. Daar hebben we keihard voor geknokt. Ik pakte nog bijna een penalty, ik zat er nog aan, maar het mocht niet zo zijn.”

Was je niet boos op je teamgenoten die naar Willem II gingen?

“Nee, joh. Totaal niet. Het is amateurvoetbal, dan kan dat gebeuren. We hadden eigenlijk geen wedstrijd. Ik begrijp het wel dat ze dan graag naar die wedstrijd gaan. Vorige week kon ik niet omdat ik een bruiloft had, maar toen werd de wedstrijd dus afgelast.”

Heeft het viertal nog wel gevraagd hoe de wedstrijd is verlopen, Rob?

“Die kerels hebben wel honderd keer gebeld. Die voelden zich toch wel wat schuldig. Maar nu hebben ze een goede dag gehad omdat Willem II heeft gewonnen. En wij hebben ook een punt gepakt. Iedereen blij dus. Maar ik heb hier wel van geleerd, hoor.”