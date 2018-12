De dag voor kerst is voor slager Koen Pessers de belangrijkste van het jaar: 'Voelt als een examen'

Pessers zorgt er altijd voor dat alles gesmeerd loopt tijdens 'de dag van het jaar'. "Het voelt toch een beetje als een examen. Als je vandaag een goede indruk achter laat, komen de klanten vaker terug. Op deze manier hebben wij een vaste schare bezoekers gekregen."

Extra personeel

De slagerij puilde 's ochtends uit, maar van lange wachtrijen was geen sprake. Pessers schakelde maar liefst achttien man extra personeel in. "Wij proberen de klanten zo snel mogelijk te helpen. We hebben 25 man achter de toonbank staan. Normaal zijn dat er maar zeven."

Pessers is al weken bezig met de voorbereidingen op deze dag, maar het 'grote' werk gebeurt op de dag zelf. "We willen het vlees echt dagvers aan onze klanten leveren." Een dag voor kerstmis wordt veel vlees verkocht. Zo gaan er achttien hele runderen van ongeveer vijfhonderd kilo per stuk doorheen en 35 varkens van honderd kilo per stuk.

Vegetarisch niet in trek

De klanten van slagerij Pessers mikken dit jaar vooral op de gourmetschotel, maar ook vleesfondue is weer terug van weggeweest. Minder in trek is een vegetarisch kerstdiner, ondanks dat dit toch een trend lijkt te worden. "Ik heb er niet zoveel mee. Voor mij zit er geen smaak aan", zegt een vaste bezoeker.

Een andere klant is nog stelliger. "Ik heb liever vlees dan dat vegetarisch. Het mag dan populair zijn, ik heb er niets mee. Ik hou gewoon van een lekker stukje vlees, dat pakt niemand mij af."