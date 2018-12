Druk, drukker, drukst: supermarkten draaien overuren vlak voor de feestdagen

"Het lijkt hier wel gratis", aldus een van de bezoekers van de Jumbo Foodmarkt bij het NAC-stadion in Breda. Hij moest eerst zijn auto parkeren op aanwijzing van een verkeersregelaar. In de supermarkt is het nog drukker dan op het parkeerplein.

Teleurstelling

Een deceptie voor sommige bezoekers is dat deze Jumbo 's ochtends nog niet beleverd is, waardoor ze hun boodschappenlijstje niet af konden werken. Een deel van de klanten besluit dan maar naar een andere supermarkt in de stad te rijden, bijvoorbeeld naar de Jumbo aan het Dr. Struyckenplein.

“Veel mensen komen hier nu hun boodschappen doen omdat het bij de Foodmarkt te druk was”, vertelt een caissière. “Bovendien was de nieuwe levering ook nog niet geweest, dus waren veel mensen boos dat niet alles op voorraad was. En dat krijgen wij dan te horen, terwijl wij er ook echt niets aan kunnen doen.”

Rijen bij de kassa. (Foto: Tom van den Oetelaar)



Volgnummers

Veel supermarkten zijn ook met kerstmis open, maar de karren zijn vol alsof iedereen voor twee weken inslaat. Bij de lokale slager en de bakker is het net zo druk. De meeste klanten hebben eerder een bestelling doorgegeven, dus er is geen stress over de vraag of het laatste stukje kipfilet naar hun voorganger gaat. Het lijdzaam wachten tot ze aan de beurt zijn, gaat echter niet iedereen even goed af.

"Een apparaat met volgnummers, was handiger geweest", aldus een vrouw die bij de slager bij winkelcentrum Donk in Breda rondkijkt of niemand voorkruipt. De rij staat tot buiten de winkel, en dan moet de vrouw ook nog naar de bakker. "En over twee dagen is het allemaal op", zucht ze.

De tien plagen van Egypte omvatten onder meer veepest, hagel, sprinkhanen, luizen en water dat verandert in bloed. Als de Bijbel nu was geschreven, had die mogelijk een andere plaag omvat: boodschappen doen met kerst.