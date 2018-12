'Er valt weinig aan te merken op eerste seizoenshelft van PSV'

Hoe was de eerste seizoenshelft van PSV?

“PSV steekt er nationaal samen met Ajax met kop en schouders bovenuit. Zij zijn met afstand de beste ploegen van de eredivisie. PSV heeft daarbij een goed jaar achter de rug en is de best presterende ploeg van 2018. Ook dit eerste halfjaar doen de Eindhovenaren het natuurlijk heel goed. Ondanks dat er veel wisselingen zijn geweest, draait de ploeg van Mark van Bommel uitstekend. Er valt eigenlijk weinig op aan te merken."

"Alleen Europees gezien hebben ze maar twee punten gehaald, maar PSV had geen geluk met de loting en werd gekoppeld aan drie grootmachten in Europa. Maar we moeten niet vergeten dat het heel knap was dat PSV zich plaatste voor de Champions League, dat is in de afgelopen jaren wel eens anders geweest.”

PSV na zeventien wedstrijden dit seizoen: 48 punten - 60 doelpunten voor - 7 doelpunten tegen

PSV na achttien wedstrijden vorig seizoen: 46 punten - 49 doelpunten voor - 21 doelpunten tegen

“De aanval van PSV is natuurlijk heel goed. De beide buitenspelers scoren veel en zijn constant dreigend. Luuk de Jong is topscorer van Nederland, dus daar zit het wel goed bij PSV. Ook op het middenveld loopt genoeg kwaliteit en is er voldoende concurrentie. Er valt weinig op aan te merken, maar als ik iets moet noemen zou er wellicht een goede centrale verdediger met Europese ervaring bij mogen bij PSV.”

Welke speler uit de Eredivisie heeft indruk op je gemaakt?

"Hij speelde niet tegen PSV in Eindhoven, maar Matthijs de Ligt heeft wel indruk op me gemaakt dit seizoen. Hij is nog zo jong, maar hij staat er alsof hij daar al jaren staat."

Mark van Bommel als ballenjongen tijdens de wedstrijd. (foto: VI Images)

PSV heeft natuurlijk een trainerswissel ondergaan, wat voor verschil zie je tussen Phillip Cocu en Mark van Bommel?

“Bij Cocu was het vaak na een 2-0 toch wel klaar, terwijl dat Van Bommel juist wil dat PSV tot het einde doorgaat. Dat zal ook te maken hebben met het doelsaldo, wat dit seizoen zomaar eens heel belangrijk kan worden. PSV is onder Van Bommel ook heel goed in de laatste tien minuten en scoort dan nog geregeld wat doelpunten. Met Van Bommel heeft PSV wat meer bravoure, het lijkt een goede match.”

PSV hervat de competitie op zondag 20 januari met een uitwedstrijd bij FC Emmen. De ploeg van Mark van Bommel vertrekt 3 januari naar Qatar voor een trainingskamp.