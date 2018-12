Stropersduo schiet wild op bestelling, mannen op heterdaad betrapt in Veldhoven

De mannen hadden net een haas geschoten op een perceel aan de Halve Mijl in Veldhoven, toen ze iets na middernacht werden betrapt. Ze zijn opgepakt. Het tweetal had geen jachtakte en ook geen wapenverlof.

Bij de stropers werd ook vuurwerk en hennep gevonden. (Foto: politie.nl)





Stropersklemmen, vuurwerk en henneptoppen

Bij de mannen werden diverse stropersklemmen en lampen om in het donker wild mee te spotten gevonden. Ook vonden ze iets heel anders, vijftig kilo legaal consumentenvuurwerk. Dat is twee keer zoveel als je in huis mag hebben. Ook vond de politie zestig gram henneptoppen. De stropersmiddelen, het vuurwerk en de wiet zijn in beslag genomen.

De politie heeft het idee dat er mensen zijn die meer weten over het stropen op bestelling en vraagt die mensen om contact op te nemen.