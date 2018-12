Deel dit artikel:













‘First Dates’, maar dan in het Philips Stadion: hoe liep het af met de PSV-fans op blind date? Claudia en Edwin gingen op een blind date. (Beeld: YouTube/PSV)

EINDHOVEN - Het televisieprogramma First Dates, waarbij singles op blind date gaan voor het oog van de camera, is razend populair. Dat kunnen wij ook, dachten ze bij PSV. Dus matchten ze honderd singles voor een blind date in het Philips Stadion onder de naam PSV Dates. Maar hoe liep dat af? Vieren sommige PSV-fans kerst samen dankzij het programma?

Geschreven door Rebecca Seunis

De gasten worden verwelkomd door gastheer Leon van der Zanden en nemen eerst plaats aan de bar, precies zoals in het originele First Dates. Maar met een wel heel bijzondere barman, namelijk PSV'er Luuk de Jong. Dates

Zo ook de 53-jarige Anja die gematcht wordt met PSV-fan Miriam. Miriam is plaatwerker en deukt auto’s uit. “Ik ben al m’n hele leven biseksueel maar ik ben nu 52 en heb een keus gemaakt: ik hoef geen man meer. De vrouwen winnen het wel”, zegt ze. Gaan ze voortaan samen naar wedstrijden? LEES OOK: Wildvreemden daten met elkaar in stadion van PSV: 'Je moet niet je shit op tafel gooien' Ook de Amsterdamse Claudia (31) gaat op een blind date. Ze is ‘één van de weinige Amsterdammers die diehard PSV-fan is’ en is op zoek naar een lookalike van Mark van Bommel. Vindt ze die in schilder Edwin uit Helmond? Of is ze vooral onder de indruk van barman Luuk de Jong? Petra (58) hoeft niet ver te lopen voor haar blind date met Mark (55). Zo woont namelijk op een paar meter afstand van het stadion. Hebben ze meer gemeen dan de liefde voor de club? Benieuwd hoe de dates zijn afgelopen? Dat zie je in de kerstspecial op YouTube.