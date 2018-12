PSV-supporterscafé voorlopig dicht na schietpartij waarbij twee mannen gewond raakten

De schietpartij vond plaats terwijl in het Philips Stadion de wedstrijd PSV-AZ gespeeld werd. Het café ligt tegenover het stadion. Nog niemand is aangehouden voor de schietpartij.

Naast de man die in zijn been werd geschoten, raakte nog een man (46) uit Eindhoven gewond. Hij werd mishandeld en lag met een hoofdwond voor het supporterscafé aan de Vonderweg. De neergeschoten man lag aan de overkant van de weg, op de Gagelstraat.

Bekijk de video en lees daarna verder.





Café vrijwillig dicht

Alle bezoekers mochten De Aftrap na de schietpartij verlaten. Het café bleef de rest van de avond dicht.

De gemeente Eindhoven laat weten dat er op dit moment geen aanleiding is om de stadionbar gedwongen te sluiten, maar dat dit nog kan veranderen als er meer informatie van de politie komt. Voorlopig houdt de uitbater de zaak dus vrijwillig gesloten tot 8 januari. Tot die tijd speelt PSV niet. De eerste wedstrijd na de winterstop is pas weer op 20 januari. Normaal gesproken wordt bij De Aftrap dan voetbal gekeken.

Stappenplan

Op advies van de politie gebruikt de gemeente de periode tot 8 januari om te kijken of er maatregelen nodig zijn. Eindhoven heeft een horecastappenplan. Dat is een leidraad voor de burgemeester om, bij voorkeur na het horen van de uitbater, te beslissing of sluiting of een andere maatregel nodig is.