'Wisselvallig Willem II laat nog niet het achterste van de tong zien'

TILBURG - Door een overwinning in en tegen Emmen sloot Willem II de eerste seizoenshelft af met een twaalfde plek in de Eredivisie. De Tilburgers deden het vooral in uitwedstrijden goed, maar in thuiswedstrijden lieten ze het meermaals afweten. Willem II-watcher Fabian Eijkhout blikt terug op een bewogen eerste seizoenshelft.

Wat kun je zeggen over de eerste seizoenshelft?

"Daar is eigenlijk maar één woord voor: wisselvallig. Op een gegeven moment is de selectie rond en dan denk je dat het wel een mooi jaar kan worden. Maar Willem II wint wedstrijden waarvan je eigenlijk verwacht dat het wel moeilijk zal gaan worden. Ze zijn vooral in uitwedstrijden sterk, en thuis pakken ze juist niet veel punten. Maar ik denk dat men in Tilburg ook wel had verwacht dat ze hoger zouden staan. Toch steunt het publiek Willem II dit seizoen heel goed. Alle uitwedstrijden zijn nagenoeg uitverkocht en ook thuis hangt er echt sfeer."

Willem II na zeventien wedstrijden dit seizoen: 19 punten, 26 doelpunten voor en 34 tegen.

Willem II na achttien wedstrijden vorig seizoen: 16 punten, 27 doelpunten voor en 40 doelpunten tegen.

Op welke positie zou Willem II zich moeten versterken?

"Willem II zou er goed aan doen om een tweede spits aan te trekken. De club was in de zomer ook al op zoek naar een stand-in voor Fran Sol, maar is daar toen niet in geslaagd. Als Sol nu geblesseerd raakt hebben ze eigenlijk geen echte spits klaar staan. Natuurlijk hebben ze de jonge Kristófer Kristinsson, maar dat is geen pure spits en hij is nog ontzettend jong."

Welke speler heeft indruk gemaakt tegen Willem II?

"Ik vond Excelsior-middenvelder Jerdy Schouten echt heersen op het middenveld tegen Willem II. Dat, terwijl het middenveld van Willem II toch zeker niet het minste is. Die jongen is overgekomen van Telstar en speelde echt goed in Tilburg. Hij voetbalt zo makkelijk, zo soepel. Als je hem zo ziet spelen, had hij niet misstaan bij Willem II. Al is het middenveld van de ploeg van Adrie Koster niet slecht natuurlijk."

Hoe is de sfeer bij de club sinds Adrie Koster aan het roer staat?

"Koster wil aanvallend spelen en dat doet hij ook. En Van der Looi werd op een gegeven moment niet meer gepruimd door het publiek omdat hij zo verdedigend speelde. Het gevoel is onder Koster gewoon beter. Dat, terwijl Willem II helemaal niet zo veel meer punten heeft als afgelopen seizoen. Koster heeft vanaf het begin af aan aangegeven dat hij aanvallend voetbal wilde gaan spelen."

