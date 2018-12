Deel dit artikel:













Stacaravan door brand verwoest in Soerendonk Foto: Harm van Leuken/SQ Vision Mediaprodukties

SOERENDONK - Bij een brand is een stacaravan op camping Slot Cranendonck in Soerendonk maandagavond in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond rond acht uur, helemaal achteraan op het recreatiepark. Niemand raakte gewond, de eigenaren van de caravan zijn opgevangen.

Geschreven door Karin Kamp

Campinggasten die het vuur ontdekten, waarschuwden de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde, stond de caravan al in lichterlaaie. Ook een bijgebouw raakte zwaar beschadigd door de brand. Wel kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Ook de politie was ter plaatse.



Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de brand is.