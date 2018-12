Deel dit artikel:













Veel bekijks en vuurwerk bij weer een autobrand in Veen Brand in Veen (Foto: Jurgen Versteeg FPMB) Brand in Den Bosch (Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

VEEN/DEN BOSCH - Kerstnacht was in Brabant vooral de nacht van de autobranden. In Veen en in Den Bosch was het raak. In de aanloop naar Oudjaarsnacht is het vaak onrustig in Veen. Op de autobrand in dit dorp kwamen zo’n honderd mensen af van wie een aantal de brandweer hinderde met vuurwerk..

Geschreven door Jan de Vries



Dinsdagmorgen rond half één ging er een auto in brand op de kruising Witboomstraat/Van der Loostraat in Veen. Sinds begin december was het de vierde autobrand in het dorp, waarvan drie op dezelfde kruising. De eerste drie keer gingen de autobranden in Veen nog tamelijk geruisloos voorbij, dinsdagmorgen verzamelden zich zo’n honderd mensen rond het vuur. Een aantal mensen gooide vuurwerk in de brandende auto waardoor het blussen voor de brandweer er niet makkelijker op werd. Er is niemand aangehouden. Den Bosch

Om kwart over één dinsdagmorgen was er een autobrand in de Dr. Van Beurdenstraat in Den Bosch. De brandweer was er snel bij maar kon niet voorkomen dat een auto helemaal uitbrandde. De politie vermoedt dat de auto in brand is gestoken. In de omgeving hangen meerdere bewakingscamera’s waarvan de beelden zullen worden bekeken om de daders op te sporen.