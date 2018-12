Wat je moet weten over Toni Alcinas, de volgende WK-tegenstander van Benito van de Pas

LONDEN - De dartfans die ieder jaar het WK kijken en zich dan vooral op de Nederlanders richten - en het darten weinig volgen - zullen tot ruim een week geleden weinig gehoord hebben van Ton Alcinas. De volgende tegenstander van Benito van de Pas heeft een week geleden echter naam gemaakt door Peter Wright uit te schakelen.

"Tony Alcinas is de man die de nummer drie van de wereld, de kerstman, uitschakelde”, zei dartsverslaggever Arjan van der Giessen eerder. “De druk zal daardoor enorm zijn, want ineens wil iedereen iets van hem en zijn de verwachtingen hoger.”

De kerstman, zo was Wright uitgedost qua kleren en haar. Alcinas was er niet van onder de indruk. De nummer 55 van de plaatsingslijst won met 3-1 in sets en zorgde zo voor een grote verrassing.

WK's

Nieuw is Alcinas absoluut niet in de dartwereld. Vorig jaar leverde Alcinas zijn beste WK-prestatie door bij de laatste zestien te komen. Nadat hij eerst landgenoot Cristo Reyes (3-1) en de Duitser Kevin Munch (4-1) had uitgeschakeld was James Wade in de achtste finale met 0-4 te sterk.

In 2011 verloor Alcinas bij zijn WK-debuut kansloos van James Wade. Een jaar later was de eerste ronde ook zijn eindstation, toen ging hij met 2-3 onderuit tegen Andy Hamilton.

Gibraltar

In 2014 stonden Van de Pas en de Spanjaard al eens tegenover elkaar. Tijdens de Euro Tour werden ze aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde. De Tilburgse darter zal met veel plezier aan die wedstrijd terugdenken, hij stapte met een 6-0 zege het podium af.

Garage

Alcinas wil zich graag volledig op zijn sport richten. "Ik hoop dat dit volgend jaar, of over twee of drie jaar, mijn baan is." Na de winst op Wright vloog hij nu gewoon terug naar Spanje, om een dag na de zege in de garage aan het werk te gaan als monteur. Hij heeft die garage samen met zijn vader.

Om stappen te maken op de wereldranglijst zal 'The Samurai' vooral stappen moeten maken in zijn gemiddelde. Het hoogst geregistreerde gemiddelde van Van de Pas is 110.46, daar komt Alcinas met zijn 98.76 niet in de buurt.