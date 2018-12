Michael van Gerwen 'klasse beter' dan Max Hopp, nederlaag Jelle Klaasen 'onbegrijpelijk en onhandig'

LONDEN - De tweede ronde is voorbij en dus zijn alle deelnemers aan het WK darts in actie gekomen. Michael van Gerwen en Benito van de Pas hebben de derde ronde bereikt, Jelle Klaasen is uitgeschakeld. Hoe kijken dartkenners Arjan van der Giessen en Joost van Erp naar de prestaties van het drietal?

Jelle Klaasen: 1-3 nederlaag tegen Keegan Brown

"Het is ongelofelijk voor iemand met zoveel ervaring. Hij weet hoe het werkt op zo'n podium. Hij weet ook dat Brown hem gaat bespelen, in voorbeschouwingen op de wedstrijd stond al dat hij dat van plan was. En dan laat hij zich toch zo opnaaien. Dat is niet te begrijpen", zegt Van Erp over de nederlaag van Klaasen. "En hij begon echt superieur. Na die eerste twee legs dacht ik nog dat hij simpel ging winnen en dat het een mooi WK zou kunnen worden. Maar hij laat zich uit zijn spel halen, dat mag hij zichzelf aanrekenen."

Van der Giessen zag Klaasen ook geweldig beginnen. "En dan wil Jelle snel doorgaan. Hij wil dan in een soort carrousel werken. Gooien, pijlen pakken, even wachten, gooien. En zo doorgaan. Brown heeft dat vervolgens fantastisch ontregelt. En dan zeg ik fantastisch niet omdat ik er blij mee was of omdat ik het mooi vindt, maar het was wel heel slim. Rustig staan, beetje juichen, omdraaien, rustig naar het bord. Hij weet dat Jelle zich gaat ergeren. Maar het is gewoon niet handig dat Klaasen zich zo op laat naaien."

De verslaggever die al lange tijd meeloopt in de dartswereld gaat nog een stapje verder. "Ik hoop dat hij hier iets van geleerd heeft. Maar als hij hier niets aan kan doen, hier niet mee om kan gaan, dan is het einde verhaal met zijn dartcarrière. Iedere darter weet niet wat hij moet doen tegen Jelle. Niet alle darters hebben dat in zich, die willen fair winnen. Maar de spelers van de top 16 tot top 64 zullen er gebruik van maken. Hij heeft dus echt een probleem en dat is vervelend."

Michael van Gerwen: 3-1 zege op Alan Tabern, Max Hopp tegenstander in derde ronde (zaterdag 22 december)

De eerste WK-wedstrijd van Van Gerwen is inmiddels alweer even geleden. Terugkijkend op dat duel is Van Erp duidelijk, de prestatie van Mighty Mike was goed. "Het ging eigenlijk alleen maar over het bierincident natuurlijk. Van Gerwen heeft daar echt professioneel op gereageerd. Hij is mentaal zo sterk. Dat is grote klasse. Als je bier over je heen krijgt, alles plakt en er staan mensen van de PDC continue te vragen of je al klaar bent, dan is het echt knap dat je die wedstrijd met een prima gemiddelde wint."

In de derde ronde speelt Van Gerwen tegen Hopp. "Heel Duitsland hoopt natuurlijk dat het Hopp gaat lukken om Van Gerwen te verslaan. Hopp heeft dit jaar wel een paar uitschieters gehad, het is ook een serieuze tegenstander. Van Gerwen zal hem niet onderschatten, maar op een normale avond zal hij met 4-0 of 4-1 winnen."

Van der Giessen noemt dezelfde standen. "Er zijn veel Duitse fans in de zaal. Die zullen Hopp toezingen en misschien af en toe boe roepen als Van Gerwen aan de beurt is. Maar dat boeit hem helemaal niks. Hij voelt ook geen druk. Van Gerwen is klaar voor deze wedstrijd. Hij heeft veel meer klasse."

Bekijk de video waarin Van Gerwen over zijn doel dit WK vertelt en lees daarna verder.

Benito van de Pas: 3-2 zege op Jim Long, Tony Alcinas tegenstander in derde ronde (donderdag 27 december)

Met een moeizame zege plaatste Van de Pas zich voor de derde ronde van het WK. "Je zag de twijfel er gewoon insluipen", zegt Van der Giessen over de Tilburgse darter. "Uiteindelijk maakt hij het met een knappe 150-finish af, maar het was zo moeizaam. Tegen een Canadees die bijna niemand kent moet hij gewoon winnen, maar hij zorgde er zelf voor dat het nog spannend werd."

Dat Van de Pas mogelijk teveel nadenkt op het podium speelt een rol, denkt Van der Giessen, die heel blij is dat de nummer 32 van de wereld de wedstrijd nog wist te winnen. "Je ziet het bij alle darters dat ze aan het begin van een wedstrijd twijfels hebben. Bij een goede score of het gooien van een dubbel valt dat weg. Maar Van de Pas leek steeds druk te voelen. Na de wedstrijd begon hij ook te huilen, toen kwam alle spanning eruit. Het is misschien goed voor hem dat hij als underdog begint tegen Alcinas. De Spanjaard zal meer druk voelen, omdat hij de nummer drie van de plaatsingslijst - Peter Wright - heeft uitgeschakeld."

Volgens Van Erp maakt de tegenstander op dit moment niet veel uit voor Van de Pas. "Het is superleuk dat hij gewonnen heeft. Het is nu te hopen dat hij wat zelfvertrouwen krijgt. Want de grootste tegenstander van Van de Pas is Van de Pas zelf. Het beste medicijn is wedstrijden winnen, dus daarom is de winst op Long fijn. Nu moet hij niet aan rondes denken, maar lekker zijn pijlen gooien."