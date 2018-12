Drie overvallen op één avond in Eindhoven en Veldhoven: tweede verdachte aangehouden

ROTTERDAM - De politie heeft een 19-jarige man aangehouden die wordt verdacht van drie gewapende overvallen op één avond in Eindhoven en Veldhoven. De man zonder vaste woonplaats werd opgepakt in Rotterdam en zit nog vast.

De overvallen vonden plaats op woensdagavond 28 november. Doelwit waren een tankstation en een Albert Heijn in Eindhoven en een filiaal van New York Pizza in Veldhoven. Personeel werd bedreigd met een mes en er werd steeds een geldbedrag buitgemaakt.

Eerder hield de politie al een 19-jarige Eindhovenaar aan. De tweede verdachte wordt gezien als mededader.

Diezelfde avond vond nog een vierde overval plaats, op een supermarkt in Best. Daar zijn beide aangehouden verdachten niet bij betrokken. De zoektocht naar die overvaller is nog in volle gang.