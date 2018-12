Zalig kerstfeest... Inhoud riool loopt appartement in Grave binnen

GRAVE - De bewoners van een appartement in Grave hadden zich deze eerste kerstdag waarschijnlijk iets anders voorgesteld. Een gesprongen riool zorgde voor een grote bende in de woning, waar uiteindelijk de brandweer nog aan te pas moest komen.

In een appartement aan de Achter de Marstal in Grave sprong dinsdagavond een rioolleiding. De inhoud van het riool liep via de meterkast de woning binnen.

Weggepompt

De brandweer heeft het rioolwater uit het appartement weggepompt. Ook is de woningcorporatie Mooiland ingeschakeld.

Hoe het lek in het riool kon ontstaan is nog niet bekend.