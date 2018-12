Deel dit artikel:













Man (18) gewond bij steekpartij Zevenbergen, dader op de vlucht

ZEVENBERGEN - In Zevenbergen is in de nacht van Eerste Kerstdag op Tweede Kerstdag een man van 18 jaar oud neergestoken. De steekpartij vond plaats op de Markt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Saskia Nelissen

Hoe de jongeman uit Moerdijk eraan toe is, is niet bekend. Volgens de politie ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Op de vlucht

Na de steekpartij sloeg de dader op de vlucht. De politie denkt te weten om wie het gaat, maar is nog naar de verdachte op zoek. De man wordt gevraagd zich op het politiebureau in Roosendaal te melden.