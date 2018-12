Helemaal het Einde! Familie Beerens uit Geertruidenberg kijkt terug op jaar vol geluk én verdriet

”Het is heerlijk en vertrouwd om weer terug te zijn”, vertellen Jasper en Jessica in een openhartig interview aan Omroep Brabant. Enkele weken geleden verlieten ze het Afrikaanse eiland São Vicente, in het noordwesten van Kaapverdië voor de kust van Senegal, om terug te keren naar de warmte van hun vertrouwde Brabant.

Vrienden en familie

Een jaar lang waren ze op zichzelf aangewezen; verstoken van hun Nederlandse vrienden en familie. Iets wat ze deze feestdagen ruimschoots inhalen. “We hebben ze allemaal enorm gemist. Het is super om ze weer in het echt te zien”, zegt Jasper. De kerstdagen viert het gezin traditioneel met een bezoek aan het zwembad, de McDonald's en met een borrel bij hun familie.

Kersttraditie bij de familie Beerens: lekker naar de Mac (Foto: Jessica Beerens via Instagram)





Inmiddels proberen ze hun vertrouwde leven in Nederland weer op te pakken. “Het verbaast ons hoe snel dat bij Floor, Britt en Joep gaat. Ze spreken af met vriendjes, hebben logeerpartijtjes en gaan weer naar school."

Tranen om vriendjes

Natuurlijk zijn ze de kinderen hun klasgenootjes uit São Vicente niet vergeten. “Joep kwam laatst met zijn klassenfoto in zijn hand bij Jessica aangelopen met tranen in zijn ogen. Hij miste zijn vriendjes.” Ook zelf missen Jasper en Jessica een hoop mensen, zoals hun Kaapverdiaanse vrienden Samir en Cipriano.

“Het zijn allemaal open en hartelijke mensen.” Daarmee lijkt Kaapverdië volgens Jasper en Jessica veel op Brabant. Vooral de morabeza van de Kaapverdianen is hen bijgebleven. “De bewoners nemen echt de tijd voor je. Ze zijn blij met wat ze hebben en laten dat vol trots zien ook al stelt het volgens westerse begrippen niets voor.”

Casa Tambor

Met een stuk grond, een startkapitaal en een safaritent begon de familie Beerens samen met drie andere gezinnen aan het realityprogramma. In enkele maanden bouwden ze een huis en zetten ze samen met de familie Molenaar uit Haarlem het vakantiepark Casa Tambor op.

Een jaar lang werd het gezin door camera’s gevolgd. Kijkers hingen aan de lippen van het mooie modelgezin. Al die tijd waren ze zichzelf. “Natuurlijk stapten wij ook weleens met het verkeerde been uit bed, waren er echtelijke ruzietjes en kregen kinderen soms straf. Dat zijn dingen die niet zijn uitgezonden”, leggen ze uit.





Wat wel in beeld kwam was de oplopende ruzie tussen zakenpartners Ocke en Fleur Molenaar en de familie Beerens. De verwijten richting het gezin uit Haarlem zorgden in het najaar voor een dieptepunt. Inmiddels is de band tussen de twee families heel goed. Jasper: “Ze waren laatst nog bij ons. Ze zijn er het hele jaar enorm voor ons geweest. En net zoals bij een goed huwelijk hebben we onze onenigheden gehad.”

'Geen spijt'

Spijt van hun avontuur op het eiland van de Groene Kaap hebben ze zeker niet ”Het was tot nu toe een van de meest bijzondere dingen die wij als gezin mochten meemaken. We hebben veel gezien, mensen ontmoet, een hoop vrienden gemaakt. Maar bovenal ontzettend veel geleerd.” Betonvlechter en bluesrock zanger Jasper maakte in Kaapverdië de verrassende zomerhit ‘Dit is pas leven’. Het lied paste op dat moment goed bij wat het gezin aan het doen was.





Toch zorgden de hagelwitte zandstranden en de prachtige turquoise oceaan onder de immer schijnende Afrikaanse zon niet voor het geluk waar het gezin naar zocht. Als geraakt door een bries van de Noordoostpassaat bekoelde ook de relatie tussen Jessica en Jasper.

De belangrijkste reden om aan het programma mee te doen was om uit de dagelijkse sleur te komen en om meer quality time als gezin door te brengen. “Dat is niet gelukt”, vertelt Jasper.

'Ik zag niet wat belangrijk was'

“Ik heb mij in São Vicente meteen gestort op de bouwwerkzaamheden en later op het runnen van het resort. Daardoor vergat ik waarvoor we op het eiland waren. Ik ben zo druk geweest dat ik niet zag wat belangrijk was en daar hebben Jessica en de kinderen onnodig onder moeten lijden.”

Jessica en Jasper (Foto: Jessica Beerens via Facebook)





”Wij zijn vooralsnog uit elkaar, maar het gaat oké met ons”, vertelt Jasper. Hij kwam zes weken geleden al naar Nederland, omdat hij zich in Kaapverdië niet meer goed voelde. Jasper bleek overmand door een depressie. Jessica en de kinderen kwamen begin december terug. De twee bekijken nu hoe ze de toekomst verder gaan vormgeven. ”Als alles gaat zoals wij willen, komt ook dat goed.”

Jasper is op zoek naar woonruimte om ‘wat dingen uit te zoeken’. “Een jaar lang hebben wij 24 uur per dag bij elkaar gezeten waardoor al het lief maar ook het leed met alleen Jessica gedeeld kon worden. We willen nu wat ruimte voor onszelf”, aldus Jasper. ‘Wij houden nog enorm van elkaar en hopen dan ook dat we hier uiteindelijk sterker uit gaan komen.”

Toekomstplannen

Het gezin stapt vol goede moed het nieuwe jaar in. Jessica en Jasper blijven de komende tijd betrokken bij ‘hun’ Casa Tambor . "Samir runt het nu en daar zullen we op afstand bij assisteren. Eens in de zoveel tijd vliegen wij er heen om te helpen en ons eigen huis bij te houden."

Jessica gaat na een jaar Kaapverdië weer verder met haar baan in de kinderopvang. Jasper vormt sinds kort een muziekduo met zijn nieuwe project Beerens & Poortman. “En ik zal een nieuwe baan moeten zoeken. Life goes on!”