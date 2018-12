Levende kerststal voor het eerst zonder levende dieren: 'We zitten niet op acties te wachten'

Levende dieren of niet, de kerststal zorgt voor leven op de Markt van Etten-Leur. In de stal staan alle hoofdrolspelers: Maria, Jozef en de drie koningen. Alleen het kindje Jezus is, net als de dieren, van hout. Levensgrote houten beelden, gemaakt in Litouwen. Eromheen staan de bezoekers, ze mogen een kijkje nemen in de stal. Kinderen mogen grabbelen in de grabbelton. Tegenover de stal staat een tent waarin glühwein en hotdogs worden verkocht door de organisator, sinds jaar en dag het Cloveniersgilde.

Acties

"In verband met dierenwelzijn hebben we dit jaar besloten geen dieren te nemen", legt Henk Neven van het gilde uit. "We zitten niet op acties te wachten. Het moet plezier en ontspanning zijn, daar doen we het voor."

Burgemeester Miranda de Vries in de levende kerststal in Etten-Leur

'Heel schattig'

Tussen de vele bezoekers ook burgemeester Miranda de Vries. Ze maakt een praatje met de drie koningen en Jozef en bekijkt het kindeke: "Een heel rustige baby Jezus hebben we hier", zegt ze terwijl ze over zijn houten bolletje aait. De stal vindt ze 'superleuk'. Maar ze vindt het ook best jammer dat er geen levende dieren meer zijn. "De één vindt het jammer en de ander zegt: goed zo. Ik hang er een beetje tussen. Ik begrijp dierenwelzijn. Maar ik vind het ook wel heel schattig als die dieren hier lopen."

Eén van de die koningen, Piet de Regt, zegt het onomwonden: "Het is gewoon jammer. Het liefst hadden wij een levende kerststal met dieren gehad hoor, echt waar. Maar ja, je krijgt negatieve publiciteit als je het doet en dat willen we natuurlijk ook niet."