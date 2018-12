VDL ligt niet wakker van Amsterdamse kritiek op ME-busjes: 'De rest van Nederland is tevreden'

EINDHOVEN - Er zijn veel klachten over de nieuwe ME-busjes die VDL heeft gemaakt voor de politie. De Amsterdamse politie heeft een hele lijst toegestuurd met klachten. Van een te zwakke bumper tot de remmen die niet goed werken. VDL zelf ligt niet wakker van de kritiek: "Andere korpsen zijn wel tevreden."

Er zijn al verschillende testritten gedaan met de busjes die gemaakt zijn door het bedrijf met hoofdkantoor in Eindhoven en deze verliepen niet goed, stelt de Amsterdamse politie. Zo reed het busje tegen een paaltje aan en daar bleek de bumper te zwak voor te zijn. Ook gingen tijdens een testrit de ramen open wanneer de chauffeur een snelle bocht nam.

Kritiek

Woordvoerder Miel Timmers van VDL Eindhoven ligt niet wakker van de kritiek. Hij geeft aan dat er één politiekorps geklaagd heeft. "De rest van Nederland gebruikt de busjes naar volle tevredenheid. Het voertuig voldoet aan de wetgeving. Wij maken het busje zoals het is voorgeschreven. Misschien moet je bij Mercedes een reactie halen."

Marieke van Amelsfort van Mercedes-Benz Vans snapt niet waar de klachten nu ineens vandaan komen. Ze laat weten dat de politie de ME-busjes uitgebreid heeft getest. "Zo'n ME-busje maken is natuurlijk maatwerk. Dit traject loopt al twee jaar. Alles wat in de praktijk naar boven is gekomen, is al aangepast. Het gaat dan om enkele aanpassingen. Het stadium van finetunen zijn we dus voorbij."

Meerdere kuren

In deze nieuwe uitvoering gaan de deuren en ramen automatisch open wanneer de bus omvalt of in het water terechtkomt. Heel veilig, maar wanneer relschoppers aan de bus gaan trekken en schudden gaan de deuren en ramen ook vanzelf open. Ook zijn er klachten dat de busjes te klein zijn en vraagt de politie zich af of het dak wel stevig genoeg is.

VDL geeft aan dat zij de busjes hebben getest en zien deze problemen niet voorbijkomen. "We hebben de busjes uitgebreid getest. Dat was ook naar volle tevredenheid. Onze opdrachtgever Mercedes was daarbij. Als Mercedes het anders wil, horen we het wel, maar tot nu toe hebben we niets gehoord."

Op dit moment zijn er bij de Amsterdamse politie grote twijfels over de veiligheid van de nieuwe ME-busjes van VDL. In Zeeland-West Brabant rijden ze al een tijdje met deze nieuwe bussen en daar zijn geen klachten gehoord.