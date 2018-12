Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nazi-kunst vanaf september te zien in Design Museum in Den Bosch Een tentoonstelling over kunst in nazi-Duitsland komt naar dit museum. (Foto: Design Museum Den Bosch)

DEN BOSCH - Design en het Derde Rijk: het zijn twee dingen die je niet snel met elkaar in verband brengt. Toch komt er een tentoonstelling over kunst in Nazi-Duitsland naar het Design Museum in Den Bosch. De opening is pas medio september, maar directeur Timo de Rijk is al druk bezig met de voorbereidingen.

Geschreven door Rebecca Seunis

“Er zijn in de wereld weleens tentoonstellingen van beeldende kunst en van affiches uit het Derde Rijk geweest, maar een compleet overzicht van hoe design op alle fronten werd ingezet, zoals voor de propaganda, was er nog niet”, zegt De Rijk. De tentoonstelling is een langgekoesterde wens van de museumdirecteur. Het is een onderwerp waar tot nu toe geen enkel museum haar vingers aan wilde branden. De Rijk noemt het een pijnlijk punt uit de geschiedenis dat we niet moeten overslaan. Geen neonazi’s

De Rijk is niet bang dat aanhangers van extreemrechtse organisaties zoals de Nederlandse Volksunie zullen likkebaarden bij zijn tentoonstelling, zei hij eerder tegen Omroep Brabant. “Dan heb ik het niet goed gedaan. Het wordt een documentaire-tentoonstelling waarbij absoluut geen sprake is van propaganda. Het nazisme zal niet gevierd worden. Alles wordt in de juiste context geplaatst.” LEES OOK: Controversiële expo over nazi-Duitsland-design: Stedelijk Museum 's Hertogenbosch ziet 't wel zitten Wat er wel te zien is volgend jaar? Er komen beelden en affiches, maar er is verder aandacht voor bijvoorbeeld de Volkswagen Kever en zelfs voor de interieurs ‘waarin een goede Duitser diende te leven’. Mogelijk komen er ook stukken uit de Rijkskanselarij in Berlijn, waar Hitler destijds kantoor hield.