Files van auto's én kerstbomen, kerstspullen weer in de uitverkoop bij de tuincentra

Bij AVRI bloemen- en tuincentrum in Oosteind zijn ze donderdagochtend zelfs een uur eerder open gegaan. Het weiland tegenover het complex doet dienst als extra parkeerplaats en er lopen vier verkeersregelaars rond. "Als je een mooie boom wil, moet je er vroeg bij zijn. De eerste mensen stonden hier al om kwart voor zeven vanmorgen voor de deur", vertelt Lian Stokx van AVRI.

Dure producten

Met name de kerstbomen en andere dure kerstdecoratie zijn erg in trek bij de bezoekers. "Je krijgt vijftig procent korting, dus dat is makkelijk verdiend", zegt een vrouw met een volgeladen kar. "We willen een andere kleur boom na drie jaar, dus dat slaan we nu in en door de uitverkoop is het een beetje te betalen."

Even verderop staat een man met een wagentje vol verlichting: "We wonen net in een nieuw huis en hadden nog niks voor aan de gevel, maar dit is eigenlijk nog niet genoeg." Zijn vriendin laadt ondertussen weer een paar dozen in, maar het schap is inmiddels leeg. Ze gaan snel op zoek naar kortere en langere slingers, want het doel is om de hele gevel te verlichten net als de rest van de buurt.

Verkeersdrukte

Hoewel enkele bomen al uitverkocht zijn en ook de voorraad kerstverlichting dus snel krimpt, wordt het steeds drukker op de parkeerplaats van het tuincentrum in Oosteind. Er vormt zich rond het middaguur zelfs een kleine file richting de AVRI met koopjesjagers die vanuit de hele regio komen. "Hier slagen we vast, want het is wel één van de beste kerstshows van Nederland", weet een echtpaar dat er samen met hun kinderen een dagje uit van maakt.

Ook bij de kassa wordt de rij alsmaar langer, maar van enig chagrijn is geen sprake. "Ik heb net een voor een prikkie een nieuwe boom en de complete decoratie gekocht. Die zetten we volgend jaar meteen na Sinterklaas op", vertelt een vrouw de met haar dochter haar aanwinsten staat in te laden. Ook bij veel andere tuincentra in Brabant zorgt de uitverkoop van kerstspullen voor veel drukte.